مخطط اليوم: CH50cash – الأسهم الصينية في هجوم (10.04.2026)

بعد أداء متذبذب في الربع الأول من عام 2026، بدأ مؤشر فوتسي 50 الصيني بالتعافي تدريجيًا من خسائره. وقد تجاوز عقد CH50cash حاجز 15,000 نقطة، ويتداول حاليًا عند أعلى مستوياته منذ يناير، محققًا مكاسب تقارب 2% اليوم. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن المعنويات في وول ستريت وعموم آسيا، مدفوعًا بالآمال المعقودة على محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. للصين مصلحة كبيرة في حل هذا النزاع، فهي ليست فقط أكبر مستورد للنفط الإيراني، بل تستورد أيضًا ما يصل إلى 50% من احتياجاتها من الوقود من منطقة الخليج العربي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤشر الشركات الصينية الخمسين الكبرى (الأسهم القيادية) خضع لإعادة توازن الشهر الماضي. فبعد تحديث مارس، تحول تركيز المحفظة بشكل كبير نحو قطاعي التكنولوجيا والصناعة على حساب البنوك التقليدية.

المكونات الرئيسية للمؤشر:

كويتشو موتاي (9.41%): شركة رائدة في قطاع السلع الاستهلاكية، ومؤشر رئيسي للطلب المحلي.

CATL (8.73%): عملاق عالمي في مجال بطاريات السيارات الكهربائية؛ المستفيد الرئيسي من التحول في قطاع الطاقة.

بنك تشاينا ميرشانتس (4.17%): أكبر بنك تجاري في المؤشر، ورائد في الخدمات المالية الحديثة.

مجموعة زيجين للتعدين (3.48%): عملاق تعدين يستفيد من الطلب المتزايد على النحاس والذهب.

شركة تشونغجي إنولايت (3.44%): شركة تقنية تقدم حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

شركة تشاينا يانغتسي للطاقة (3.35%): شركة رائدة في قطاع المرافق.

شركة بينغ آن للتأمين (3.16%): شركة تأمين رائدة تخضع لعملية إعادة هيكلة رقمية شاملة.

شركة فوكسكون للإنترنت الصناعي (3.08%): لاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا، مندمج بعمق في سلاسل التوريد العالمية.

التغييرات الأخيرة: تشمل الإضافات الجديدة إلى المؤشر: شركة تشاينا سي إس إس سي القابضة (بناء السفن)، وشركة سوتشو تي إف سي للبصريات (البصريات/الذكاء الاصطناعي)، وشركة وان هوا للكيماويات (الكيماويات المتخصصة). شملت عمليات الحذف بنك تشاينا إيفر برايت وشركة CRRC.

الأساسيات: سياسة بنك الشعب الصيني وخصومات التقييم

يدعم الارتفاعَ موقفُ بنك الشعب الصيني التيسيري. فقد أشار المحافظ بان غونغشنغ إلى استعداده لمزيد من خفض أسعار الفائدة وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للحفاظ على السيولة. وفي الوقت نفسه، وللحد من المضاربة المفرطة، رفعت البورصات متطلبات الهامش إلى 100%، مما يعزز النمو المستقر المدفوع برأس المال السهمي.

يشير محللون من مؤسسات أمريكية كبرى (غولدمان ساكس، بيرنشتاين) إلى تقييمات جذابة للغاية: إذ يقلّ مضاعف الربحية الآجل بشكل مريح عن 15، مع انخفاض بعض المستويات مؤخرًا إلى ما دون 10. ومن المتوقع نمو ربحية السهم برقمين في عام 2026.

التحليل الفني: المستويات الرئيسية

يشهد عقد CH50cash حاليًا اتجاهًا صعوديًا، وقد يختبر خط العنق لتشكيل قاع مزدوج. يشير الهدف المتوقع لهذا النمط إلى مستويات قريبة من 16,000 نقطة. مع ذلك، تمثل القمم المحلية التي سُجلت في يناير/كانون الثاني قرب 15,700 نقطة مقاومة فورية.

مستويات الدعم: 14,800 و14,950 نقطة.

التمركز: تشير بيانات سوق العقود الآجلة الحالية إلى غلبة مراكز الشراء بين المضاربين. علاوة على ذلك، هناك ارتفاع ملحوظ في الاهتمام بصناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع المؤشرات الصينية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر الصين 50.