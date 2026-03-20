مخطط اليوم: EURUSD تحت ضغط من الاحتياطي الفيدرالي، والخليج العربي، والتضخم

لا يزال EURUSD تحت ضغط، حيث يتداول عند مستوى يتراوح بين 1.157 و1.1580 دولار أمريكي لكل يورو. وتتأثر تحركات اليوم بمزيج من السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الكلية.

ما الذي يؤثر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟

السياسة النقدية: الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يُبقيان أسعار الفائدة ثابتة

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50-3.75%، مما يشير إلى توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، دون وجود خطط لخفضها على المدى القريب. أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.00%، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر وسط تزايد مخاطر التضخم، المرتبطة أساسًا بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية. تعمل المؤسستان في وضع "الترقب والانتظار"، مما يحد من الدعم قصير الأجل لليورو.

الجيوسياسة وأسعار الطاقة

تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة النفور من المخاطرة، مما يدعم الدولار الأمريكي كملاذ آمن. كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يزيد من ضغوط التكاليف على اقتصاد منطقة اليورو. أي تصعيد إضافي للصراع قد يدفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى الانخفاض على المدى القريب.

مؤشر أسعار المنتجين الألماني وتوقعات السوق

صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الألماني هذا الصباح: -0.5% شهريًا و-3.3% سنويًا. تشير هذه الأرقام إلى تباطؤ في ضغوط التكاليف في الاقتصاد الألماني قبل الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناجم عن النزاع. عمليًا، هذا يعني أن القراءة لا تعكس بعد التأثير التضخمي الإضافي المحتمل لارتفاع تكاليف الطاقة. تواصل الأسواق مراقبة بيانات التضخم القادمة في منطقة اليورو والولايات المتحدة عن كثب، حيث يمكن أن تؤدي صدمات الطاقة والتعريفات الجمركية إلى زيادة ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.

الخلاصة: لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي حساسًا للسياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة. قوة الدولار الأمريكي، وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومحدودية الدوافع التضخمية في منطقة اليورو تُبقي الزوج تحت ضغط.