مخطط اليوم: فقد اليورو ميزته التنافسية. هل سترجح بيانات الوظائف غير الزراعية كفة الدولار؟

يشبه تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي صراعاً على حافة هاوية، حيث يفقد أحد الجانبين - منطقة اليورو - توازنه فجأة. وقد شكّل صباح اليوم صدمة قاسية لأوروبا، في حين أن تقرير سوق العمل الأمريكي المرتقب قد يحدد في نهاية المطاف من سيفوز في هذه المعركة.

المصدر: xStation5

ما الذي يؤثر على زوج اليورو/الدولار الأمريكي؟

بيانات الوظائف غير الزراعية تتصدر المشهد

يُعدّ صدور بيانات سوق العمل الأمريكية الحدث الأهم اليوم. فقد ظلّ تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) أحد المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي لعدة أشهر، مُقدّماً رؤى قيّمة حول قوة الاقتصاد والضغوط الكامنة على الأجور.

بالنسبة لسوق العملات، يصعب المبالغة في أهمية هذه الأرقام. فقراءة أقوى من المتوقع قد تُقلّل من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مستقبلاً، ما يدعم عوائد سندات الخزانة ويعزز الدولار الأمريكي. في المقابل، ستزيد البيانات الأضعف من احتمالية تبنّي الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تيسيراً، ما قد يُؤثّر سلباً على الدولار الأمريكي ويدعم زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

عملياً، قد يُصبح صدور البيانات اليوم المحفز الرئيسي لتحركات السوق قبل نهاية الأسبوع.

صورة مُخيبة للآمال لاقتصاد منطقة اليورو

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للبيانات الواردة من أوروبا. جاء التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أضعف بكثير من المتوقع. فقد انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق بنمو قدره 0.1%. وكانت القراءة السنوية أكثر إحباطًا، إذ تباطأ النمو إلى 0.3% فقط مقابل توقعات بنسبة 0.8%.

يشير هذا التراجع الكبير إلى أن التعافي الاقتصادي للمنطقة لا يزال أكثر هشاشة مما كان يُعتقد سابقًا. بالنسبة لليورو، تُعد هذه إشارة سلبية، إذ قد يُحدّ النمو الأضعف من قدرة البنك المركزي الأوروبي على الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية.

المستهلكون يُرسلون إشارات تحذيرية

تعزز الضغط على العملة الموحدة أيضًا ببيانات مبيعات التجزئة الأخيرة، التي أشارت إلى تباطؤ النشاط الاستهلاكي، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الزخم الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة اليورو.

يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لأن استهلاك الأسر لا يزال أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. إذا استمر المستهلكون في خفض إنفاقهم، فسيصبح من الصعب بشكل متزايد توقع تسارع ملموس في النشاط الاقتصادي في الأرباع القادمة. نتيجةً لذلك، بدأت الأسواق في تقييم ما إذا كان الضعف في أوروبا مجرد حالة مؤقتة أم مؤشراً على مشاكل هيكلية أعمق.

البنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل البنك المركزي الأوروبي

يبقى التباين في توقعات السياسة النقدية على جانبي المحيط الأطلسي محوراً رئيسياً آخر. قبل بضعة أشهر فقط، كان المستثمرون يركزون بشكل أساسي على توقيت أولى تخفيضات أسعار الفائدة. أما اليوم، فيتحول الاهتمام نحو سؤال مختلف: أي بنك مركزي سيُجبر في نهاية المطاف على تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر حزماً؟

إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار مرونة نسبية بينما ظلت البيانات الأوروبية ضعيفة، فإن التباين في التوقعات بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قد يدعم الدولار مرة أخرى. ويبقى هذا أحد أهم العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على المدى المتوسط.

الجغرافيا السياسية ومعنويات المستثمرين

ينبع مصدر آخر للغموض من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. وتواصل الأسواق مراقبة التطورات في منطقة الخليج العربي وتقييم تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة وتدفقات التجارة العالمية.

خلال فترات النفور المتزايد من المخاطرة، يميل رأس المال إلى التوجه نحو الدولار الأمريكي، الذي لا يزال أحد أهم الأصول الآمنة في العالم. ونتيجة لذلك، حتى لو لم تُقدّم البيانات الاقتصادية الكلية إشارة اتجاهية واضحة، فإن التطورات الجيوسياسية قد تستمر في توفير دعم أساسي للدولار.

نظرة عامة على السوق

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا تقلبات في عدة اتجاهات متضاربة. فمن جهة، ينتظر المستثمرون بيانات حاسمة عن سوق العمل الأمريكي، والتي قد تُعيد تشكيل التوقعات بشكل كبير بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. ومن جهة أخرى، تُؤجّج البيانات الاقتصادية الضعيفة بشكل متزايد من منطقة اليورو المخاوف بشأن آفاق النمو وتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي.

ويزيد من حالة عدم اليقين الوضع الجيوسياسي، الذي لا يزال يُبقي المستثمرين حذرين في جميع الأسواق المالية العالمية. على المدى القريب، من المرجح أن يظل مزيج البيانات الاقتصادية الكلية وتغير توقعات البنوك المركزية هو المحرك الرئيسي لاتجاه زوج اليورو/الدولار الأمريكي.