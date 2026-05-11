مخطط اليوم: GBPUSD (11.05.2026)

أصبحت الأزمة السياسية المحيطة بكير ستارمر أحد أهم محركات سوق الجنيه الإسترليني اليوم. يتطور الوضع بسرعة، ويؤثر بشكل مباشر على عوائد السندات الحكومية وقيمة الجنيه، حيث تراقب الأسواق عن كثب كل كلمة ينطق بها رئيس الوزراء.

الضغوط الداخلية للحزب

يتضح حجم مشكلة ستارمر من خلال رقم واحد: فقد دعا 42 نائبًا من حزب العمال رسميًا إلى استقالته بحلول مساء الأحد، بينما وصفت نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر الوضع الحالي بأنه "الفرصة الأخيرة لحزب العمال" لتغيير مساره. إن ظهور منافسين محتملين، مثل ويس ستريتينغ وآندي بورنهام، يعني أن السوق ينظر الآن إلى الخلاف الداخلي داخل حزب العمال على أنه خطر حقيقي، وليس مجرد ضجيج سياسي.

في خطابه يوم الاثنين، ركز ستارمر على عدة محاور رئيسية. أولًا، الدفاع بحزم عن موقف الحزب: "سأقاتل في كل تصويت داخلي". ثانيًا، أجندة سياسية تهدف إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتأميم شركة بريتيش ستيل، وإبرام اتفاقية تنقل جديدة للشباب مع أوروبا. نظر السوق إلى هذا الخطاب بشكل أساسي من خلال منظور سؤال واحد: هل سيتمكن رئيس الوزراء من تثبيت موقفه بشكل كافٍ لوقف عمليات بيع السندات الحكومية؟

ستارمر، سندات الخزانة البريطانية بالجنيه الإسترليني

ارتفع عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات صباح الاثنين إلى 4.954%، بزيادة قدرها 3 نقاط أساسية عن الإغلاق السابق، حيث بلغ 4.904% مباشرةً بعد رفض ستارمر الاستقالة يوم الجمعة. ويقول خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبيرغ آراءهم إنه لولا العامل السياسي، لكانت العوائد أقل بمقدار 10-15 نقطة أساسية. وهذا يُظهر مدى بدء السوق في تسعير مخاطر عدم الاستقرار السياسي، بدلاً من التركيز فقط على أساسيات الاقتصاد الكلي.

تُعاني المملكة المتحدة حاليًا من أعلى تكاليف خدمة الدين بين دول مجموعة السبع، نتيجةً لبقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف وضعف النمو الاقتصادي. ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب التداعيات الاقتصادية للنزاع المسلح في إيران، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النشاط التجاري. في ظل هذه الظروف، يُضاعف أي عدم استقرار سياسي من المخاطر بالنسبة للصناديق التي تمتلك سندات الخزانة البريطانية.

تداعيات ذلك على الجنيه الإسترليني

يواجه الجنيه الإسترليني وضعًا صعبًا، فنيًا وأساسيًا. فمن جهة، قد تستمر عوامل هيكلية، مثل أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا في بنك إنجلترا مقارنةً بالبنك المركزي الأوروبي، والتباين التضخمي الملحوظ عن بقية أوروبا، في دعمه على المدى المتوسط. ومن جهة أخرى، تُعدّ علاوة المخاطر السياسية، التي بدأت للتوّ في الظهور ضمن عوائد السندات الحكومية، عاملًا يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة: فارتفاع عوائد السندات في ظل حكومة ضعيفة يُعدّ سيناريو سلبيًا تاريخيًا للجنيه الإسترليني، إذ يُشير إلى غياب ركيزة مالية.

إذا نجح ستارمر في تجاوز الأسابيع المقبلة سياسيًا، وتمكّن من قمع التمرد الداخلي، فمن المتوقع أن تنخفض علاوة المخاطر تدريجيًا، وقد يختبر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستويات مقاومة أعلى مجددًا. أما السيناريو البديل، أي الصراع الحقيقي على زعامة الحزب، فسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في عوائد السندات الحكومية وضغط على الجنيه الإسترليني، لا سيما وأن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية لأي مؤشرات على عدم الاستقرار السياسي والمالي في أعقاب تجارب عهد تراس. لذا، يمثل اليوم بالنسبة لتجار الجنيه الإسترليني اختبارًا ليس لكفاءة ستارمر نفسه بقدر ما هو اختبار لمدى صمود علاوة المخاطر السياسية التي أخذها السوق في الحسبان بالفعل.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.3608 على الرسم البياني اليومي، ضمن اتجاه صعودي مستمر منذ أدنى مستوى له عند حوالي 1.22 في مطلع عامي 2024/2025، ولا يزال السعر أعلى من متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) المُثبت منذ أوائل عام 2025، والذي يتراوح بين 1.31 و1.32. يشير حجم التداول إلى وجود نقطة تحكم في نطاق 1.3450-1.3480، حيث يُمثل الخط الأفقي الأسود مستوى دعم رئيسي تم اختباره مرارًا وتكرارًا من كلا الجانبين. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 57.17 إلى زخم صعودي محايد دون أي مؤشرات على تشبع الشراء، مما يترك مجالًا لمزيد من المكاسب نحو منطقة المقاومة 1.3800-1.3850، حيث انعكس السعر عند ذروة عام 2025. يُعد خطاب ستارمر اليوم وبقاؤه السياسي عاملين حاسمين في تحديد اتجاه السوق على المدى القريب: فاستقرار الحكومة يُمهد الطريق للصعود، بينما قد يؤدي تصاعد الأزمة وارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى دفع الزوج نحو منطقة نقطة التحكم عند 1.3450، وفي حال حدوث انخفاض حاد، قد يدفعه حتى نحو متوسط ​​السعر المرجح بالحجم. من الناحية الفنية، يمتلك المشترون اليد العليا طالما بقي السعر فوق 1.34، ولن يستعيد البائعون زمام المبادرة إلا بعد كسر هذه المنطقة بحجم تداول كبير.

المصدر: xStation