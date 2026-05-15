مخطط اليوم: هل الين جاهز لجولة أخرى؟

يشبه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم نزالاً بين ملاكمين، حيث يحاول أحدهما يائساً تجنب الهزيمة، لكنه يستنفد طاقته وأفكاره، بينما تزيد الضربات المتتالية من الاقتصاد الكلي والجيوسياسة من سوء وضعه. في هذا السياق، يتضح جلياً أن الأمر لم يعد صراعاً على الهيمنة، بل صراعاً من أجل البقاء في ظل إيقاع يفرضه خصم أقوى، يسيطر تدريجياً على وتيرة السوق ومساحته.

الجغرافيا السياسية والطاقة

لا تزال التوترات حول مضيق هرمز تشكل الخلفية الرئيسية للتحركات الحالية. ويؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط، وبشكل أوسع، أسعار جميع سلع الطاقة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات المستوردة. وتواجه اليابان وضعًا صعبًا بشكل خاص نظرًا لاعتمادها الكبير على موارد الطاقة المستوردة. وتؤدي تكاليف الطاقة المتزايدة إلى ضغوط تضخمية فورية في جميع مراحل سلسلة الإنتاج، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.

التضخم والمفاجأة في البيانات

أظهرت أحدث أرقام تضخم أسعار المنتجين تسارعًا واضحًا. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 4.9% على أساس سنوي مقابل 2.6% سابقًا، متجاوزًا توقعات السوق بشكل ملحوظ. ولا يُعد هذا مجرد انحراف إحصائي، بل إشارة إلى أن ضغوط التكاليف في اليابان تتزايد بوتيرة أسرع من المتوقع. ومن المهم الإشارة إلى أن التضخم مستورد إلى حد كبير، مما يعني أن مصدره خارج السياسة المحلية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف العالمية.

بنك اليابان تحت الضغط

بدأ ارتفاع التضخم في إعادة تشكيل الخطاب المحيط ببنك اليابان بشكل ملموس. يتزايد ترجيح السوق لرفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو، بينما يرى بعض الاقتصاديين أن هذه الخطوة قد لا تكون استثنائية، بل بداية لدورة تطبيع أوسع. ويمثل هذا تحولاً هاماً مقارنةً بسنوات من السياسة النقدية المتساهلة للغاية التي هيمنت على أسواق اليابان لعقود. ويضع الضغط التضخمي بنك اليابان في موقفٍ يُنظر فيه إلى التقاعس عن العمل على أنه خطأ سياسي.

فرق سعر الفائدة وقوة الدولار

على الرغم من تزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية في اليابان، لا يزال الين ضعيفاً هيكلياً. والسبب الرئيسي هو فرق سعر الفائدة الكبير بين اليابان والولايات المتحدة. ويواصل نظام الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على بيئة أسعار فائدة مرتفعة نسبياً، مما يدعم الدولار ويُبقي استراتيجيات المضاربة على فروق أسعار الفائدة جذابة. عملياً، هذا يعني أن رأس المال لا يزال لديه حافز قوي للاحتفاظ بمراكزه مقابل الين، مما يحد من قدرته على تحقيق انتعاش مستدام على الرغم من تغير توقعات بنك اليابان.

مخاطر التدخل ورد فعل السوق

هناك عامل آخر مؤثر، وهو التكهنات حول تدخل محتمل من جانب السلطات اليابانية في سوق العملات. يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تُؤدي إلى ارتفاع حاد، ولكنه عادةً ما يكون قصير الأجل، في قيمة الين. مع ذلك، لا يزال السوق متشككًا في فعالية هذه التدخلات على المدى الطويل دون تغيير مماثل في السياسة النقدية. ونتيجةً لذلك، تميل هذه التدخلات إلى أن تكون بمثابة اضطرابات مؤقتة في الاتجاه العام، وليست انعكاسات حقيقية.

صورة السوق

نتيجةً لذلك، يقع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاليًا عند تقاطع ثلاث قوى. فمن جهة، يستمر فارق أسعار الفائدة في دعم الدولار. ومن جهة أخرى، تدعم التوقعات المتزايدة لسياسة نقدية أكثر تشددًا من جانب بنك اليابان الين. وتكتمل الصورة بالوضع الجيوسياسي، الذي يُغذي التضخم من خلال أسعار الطاقة، ويُجبر على إعادة تقييم السيناريوهات باستمرار.

على المدى القريب، يبقى الوضع الأكثر ترجيحًا هو تقلبات مرتفعة، حيث يتفاعل السوق بشكل أساسي مع بيانات التضخم وتصريحات بنك اليابان، بينما يسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق التوازن بين هذه القوى الثلاث المتنافسة.