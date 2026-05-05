مخطط اليوم 📈 هل سيصل سعر النفط إلى 150 دولارًا؟ تحذير من شركة إنفيروس (05.05.2026)

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بعد الارتفاع الذي شهدته يوم الاثنين، حيث تفاعل المستثمرون بقلق مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مؤتمراً صحفياً اليوم، والذي ستترقبه الأسواق بحثاً عن أي مؤشرات إضافية على التصعيد، وقد تبقى أسعار العقود الآجلة متقلبة. وانخفض سعر خام برنت إلى حوالي 113 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 6% تقريباً يوم الاثنين. وتتجمع مئات السفن بالقرب من دبي، بينما تتجنب بعض السفن مضيق هرمز رداً على مساعي إيران لتوسيع منطقة سيطرتها.

وحذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة، من أن إيران "لم تبدأ بعد" مواجهتها بشأن مضيق هرمز. «نعلم تمامًا أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول بالنسبة لأمريكا، بينما لم نبدأ بعد»، هكذا كتب في موقع X. تدرس كوريا الجنوبية الانضمام إلى تحالف لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين لم تؤكد إيران رسميًا أو تنفي الهجمات على مركز النفط في الفجيرة.

