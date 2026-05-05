مخطط اليوم 📈 هل سيصل سعر النفط إلى 150 دولارًا؟ تحذير من شركة إنفيروس (05.05.2026)

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بعد الارتفاع الذي شهدته يوم الاثنين، حيث تفاعل المستثمرون بقلق مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مؤتمراً صحفياً اليوم، والذي ستترقبه الأسواق بحثاً عن أي مؤشرات إضافية على التصعيد، وقد تبقى أسعار العقود الآجلة متقلبة. وانخفض سعر خام برنت إلى حوالي 113 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 6% تقريباً يوم الاثنين. وتتجمع مئات السفن بالقرب من دبي، بينما تتجنب بعض السفن مضيق هرمز رداً على مساعي إيران لتوسيع منطقة سيطرتها.
وحذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة، من أن إيران "لم تبدأ بعد" مواجهتها بشأن مضيق هرمز. «نعلم تمامًا أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول بالنسبة لأمريكا، بينما لم نبدأ بعد»، هكذا كتب في موقع X. تدرس كوريا الجنوبية الانضمام إلى تحالف لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، في حين لم تؤكد إيران رسميًا أو تنفي الهجمات على مركز النفط في الفجيرة.
حقائق أساسية
- حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها الحادة بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار قرب مضيق هرمز، وتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 105 دولارات للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 4%.
- في يوم الاثنين 4 مايو/أيار، صدّ الجيش الأمريكي هجمات إيرانية أثناء مرافقته سفينتين ترفعان العلم الأمريكي عبر الممر المائي الحيوي، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، في حين استُهدف ميناء نفطي في الفجيرة (الإمارات العربية المتحدة)، مما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
- حاولت الولايات المتحدة تأمين ممر عبر هرمز للسفن العالقة بسبب النزاع، إلا أن هذه الإجراءات قوّضت استدامة وقف إطلاق النار الذي استمر أربعة أسابيع بين واشنطن وطهران. ووفقًا لمجموعة أوراسيا، فإنه من المرجح أن يبقى المضيق مغلقًا في غياب اتفاق أمريكي إيراني، مما يعني استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط.
- وأبلغ مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، إدارة ترامب بأن إمدادات النفط العالمية "تتقلص" بسبب إغلاق مضيق هرمز. ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بأكثر من 80% هذا العام، حيث أدى الصراع إلى سحب ملايين البراميل من السوق.
- لا يزال مضيق هرمز مغلقًا فعليًا أمام معظم السفن، مع إغلاق بعض الآبار الإقليمية. ويخضع المضيق لحصار مزدوج: إذ تحاول إيران وقف العبور، بينما تمنع الولايات المتحدة السفن المتجهة من وإلى إيران.
- صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات مع واشنطن "تحرز تقدمًا"، لكنه حذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار مجددًا إلى الصراع. وأضاف أن الأحداث في هرمز تُظهر أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية". وكان دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن الحرب، التي بدأت أواخر فبراير، قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى، مضيفًا أن "الوقت ليس عاملًا حاسمًا" في التوصل إلى اتفاق.
- قال كارل لاري من شركة إنفيروس إن النفط سيرتفع على الأرجح، نظرًا لأن التصعيد لا يزال السيناريو الأرجح، وتضاؤل فرص السلام. وأشار إلى أن عواقب أي تصعيد إضافي يصعب التنبؤ بها، لكنها "لن تكون جيدة".
- تُؤجّج تكاليف الطاقة المتزايدة المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى التحوّط تحسبًا لسيناريو قد يضطر فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير سياسته ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار.
خام برنت (الرسم البياني اليومي)
يشهد النفط اتجاهًا تصاعديًا تدريجيًا، وإذا ما تكرر زخم أواخر فبراير - الذي بلغ ذروته في أوائل أبريل - بنسبة 1:1، فلا يُستبعد الوصول إلى 150 دولارًا للبرميل. من جهة أخرى، يُمثّل نطاق 113-118 دولارًا منطقةً قد تتسارع فيها عمليات جني الأرباح، إذ يُسجّل أعلى مستوياته منذ سنوات عديدة، ويزيد من مخاطر التقلبات في كلا الاتجاهين. ويُعدّ المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، والذي يقترب حاليًا من مستوى 100 دولار النفسي، دعمًا رئيسيًا للزخم. وإذا ما تصاعدت التوترات في مضيق هرمز، والتي قد تُؤثّر أيضًا على خط باب المندب، وخط أنابيب الشرق والغرب، وبنية البحر الأحمر التحتية، فقد يكون وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا سيناريو واقعيًا هذا العام. وحتى الآن، وعلى الرغم من أن سعر النفط يبلغ 113 دولارًا، إلا أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في الطلب العالمي على النفط، وفقًا لتحليل مورغان ستانلي.
المصدر: xStation5
