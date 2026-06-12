تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مجددًا، متأثرةً بتصريحات دونالد ترامب. أولًا، ألغى الضربات المقررة على إيران والتي كان من المفترض أن تُنفذ الليلة الماضية، وثانيًا، أشار إلى أن الاتفاق مع إيران بات شبه محسوم، وقد يُوقع في أوروبا قريبًا. انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل، وبعد تجديد عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة، تشير الأسعار إلى مستوى أقل من 85 دولارًا للبرميل.

باستثناء تأثير تجديد العقود الآجلة، فإن أسعار النفط أعلى بنسبة 25% فقط مما كانت عليه عند بداية النزاع. وتشير الأوضاع في عامي 1990 و2022 إلى مزيد من الانخفاض، مع الأخذ في الاعتبار أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

تأثير ديجا فو، أم الحذر فوق كل اعتبار؟

على الرغم من حدة ردة فعل الأسعار، إلا أن التاريخ يعلمنا ضبط النفس على المدى البعيد. يجدر بنا تذكر الحقائق الصعبة:

وعود سابقة: ادعى الرئيس الأمريكي عشرات المرات سابقًا أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكًا، إلا أنه لم يتحقق حتى الآن. علاوة على ذلك، ورغم المحاولات، انخفض عدد السفن العابرة للمضيق حتى مقارنةً بالوضع عندما كانت العمليات العسكرية جارية.

شكوك من الجانب الآخر: تعمل طهران بفعالية على تثبيط الحماس، مصرحةً بأنه لم يتم التوصل إلى استنتاجات نهائية بعد، وتفيد وكالات الأنباء المحلية بأن نص الاتفاق لم يُعتمد رسميًا. يقال إن الاتفاق المحتمل نفسه سيكون على شكل مذكرة تفترض، من بين أمور أخرى، وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا ورفع الحصار البحري مقابل العودة إلى المحادثات النووية.

كما هو واضح، عبرت سفنٌ أكثر مضيق هرمز في أبريل ومارس مقارنةً بالوقت الحالي، مع العلم أن جزءًا كبيرًا منها قد يكون قادمًا من إيران. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

يعتقد السوق بإمكانية التوصل إلى حل وسط. انخفاض في فروق الأسعار ومنحنى العائد.

مع ذلك، يبدو أن المستثمرين متفائلون بشدة هذه المرة. وكما تشير مصادر من وول ستريت، هناك قناعة متزايدة بأن كلا الجانبين سيخسر الكثير في حال فشل المحادثات، ولم يعد انهيار المفاوضات بالكامل هو السيناريو الأرجح.

في ضوء هذه التقارير، نلاحظ سلوكًا كلاسيكيًا في سوق العقود الآجلة يشير إلى خفض التصعيد:

انخفاض منحنى العائد الآجل: يسحب السوق علاوة مخاطر الحرب بشكل حاد من التسعير، مما يدفع العقود الأقرب إلى الانخفاض بشكل ملحوظ ويؤدي إلى انخفاض هيكل العائد الآجل بالكامل.

انخفاض فروق الأسعار: إنّ رؤية الفتح الوشيك لمضيق هرمز الحيوي دون رسوم إضافية تعني تراجع مخاوف السوق بشأن التوافر الفوري للسلعة. ويشهد سعر التسليم الفوري (التراجع) انخفاضًا حادًا بالتزامن مع عمليات بيع مكثفة لعقود شهري يوليو وأغسطس الأقرب.

انخفضت هوامش الربح إلى مستوياتها منذ بداية النزاع. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

العقبات التقنية والمادية

تذكر أنه حتى في حال توقيع الوثائق، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي الكامل ستستغرق شهورًا. إضافةً إلى ذلك، فإن إغلاق المضيق بنجاح يُنذر بخطر العودة إلى تصعيد مماثل في حال تجدد الخلاف بين الطرفين. علاوةً على ذلك، فإن الحاجة إلى إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإصلاح البنية التحتية للطاقة بعد هجمات الطائرات المسيّرة، والوقت اللازم لاستئناف الإنتاج المتوقف، كلها عوامل تعيق هذه العملية. ومن المثير للاهتمام أن عملية خفض التصعيد هذه تتزامن مع سوق فورية شديدة الضيق. من الواضح أن المخزونات تتراجع. ورغم أنها لا تزال عند مستويات عالية عالميًا، إلا أنها في بعض الأماكن، مثل سنغافورة أو حتى في محطة كوشينغ، منخفضة للغاية، مما يُنذر بمشاكل محتملة في الأسابيع المقبلة إذا لم تُستأنف عمليات التسليم بشكل طبيعي.