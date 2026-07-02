مخطط اليوم: هل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في اتجاه مستقر أم عند نقطة تحول؟ 💡

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بشكل طفيف صباح اليوم إلى 162.70 (-0.15%) بعد أن سجل أعلى مستوياته في عدة سنوات عند حوالي 163، في انتظار السوق لتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الرئيسي.

سياق بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم

يُعد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو المحفز الرئيسي لليوم، حيث يتوقع المحللون تباطؤًا ملحوظًا إلى حوالي 110,000 وظيفة بعد قراءة قوية بشكل مفاجئ لشهر مايو بلغت 172,000 وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3% وتسارع نمو الأجور إلى 3.5% على أساس سنوي. يحاول السوق تقييم ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في مايو تمثل انتعاشًا حقيقيًا لسوق العمل أم مجرد تأثير مؤقت (بما في ذلك كأس العالم في الولايات المتحدة). وقد بلغ متوسط ​​نمو التوظيف هذا العام أكثر من 80,000 وظيفة، مما يدعم سيناريو سوق عمل قوي. يحذر بنك الكومنولث الأسترالي من أن أي مفاجأة إيجابية أخرى قد تدفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نحو مستوى 165 وتختبر مدى تصميم السلطات اليابانية على دعم الين، بينما قد يؤدي انخفاض مستوى التداول (أقل من 70,000-90,000) إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة، وقد يتسبب في تصحيح هبوطي للزوج.

التحليل الفني

تجاوز سعر الين مستويات المقاومة الرئيسية عند 159.52 و160.52، متجاوزًا بوضوح المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (160.29)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (159.21)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (157.31)، مؤكدًا بذلك اتجاهًا صعوديًا قويًا. مع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 71.8-76.2 إلى حالة تشبع شرائي على الرسم البياني اليومي، وهو ما سبق تاريخيًا فترات تجميع أو تصحيح قصيرة الأجل، خاصةً بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. يبقى الاتجاه صعوديًا بوضوح للدولار (وهبطيًا للين)، كما يمثل النطاق 162-163 منطقة ذات مخاطر متزايدة لتدخل السلطات اليابانية في سوق العملات. المصدر: xStation

نظرة سريعة على بيانات من اليابان

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.0% في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عامًا، لكن السوق لا تتوقع رفعًا آخر قبل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، على الرغم من أن نحو 90% من الاقتصاديين يتوقعون رفعًا إضافيًا بحلول ديسمبر. يُعد هذا التباطؤ في وتيرة تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، إلى جانب الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، السبب الهيكلي الرئيسي وراء استمرار اتساع الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، واستمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل للين، حيث فشلت التدخلات اللفظية من قبل المسؤولين اليابانيين حتى الآن في عكس هذا الاتجاه بشكل دائم.