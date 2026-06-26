مخطط اليوم: العقود الآجلة لمؤشر نيكاي أدنى من المتوسط المتحرك الأساسي لعشرة أيام وسط تزايد الشكوك حول الذكاء الاصطناعي 📉 (26.06.2026)

أغلقت أسهم طوكيو على انخفاض حاد يوم الجمعة، مدفوعةً بعمليات جني أرباح واسعة النطاق في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 (JP225) حاليًا بنسبة 1.7%، متراجعةً دون المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام وسط فتور التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.
بعد بلوغها ذروة تاريخية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر JP225 بشكل حاد، مخترقةً خط المتوسط المتحرك الأسي الأصفر قصير الأجل. ويختبر المؤشر حاليًا مستوى دعم تاريخيًا هامًا، كان يُعتبر مقاومة، عند حوالي 69,800 نقطة. وبينما لا يزال الاتجاه الصعودي اليومي العام قائمًا، مدعومًا بخط المتوسط المتحرك الأسي الأرجواني الصاعد طويل الأجل، فقد تحول الزخم قصير الأجل إلى هبوطي. وقد يؤدي عدم القدرة على الصمود عند مستوى 69,800 نقطة إلى فتح المجال أمام تصحيح ممتد نحو منطقة 67,200 نقطة. المصدر: xStation5
ما الذي يدفع مؤشر JP225 اليوم؟
- تحول المعنويات الإقليمية نحو النفور من المخاطرة وسط رياح معاكسة هيكلية: تدهورت المعنويات في جميع أنحاء آسيا بشكل حاد مع سحب المستثمرين المؤسسيين رؤوس أموالهم من المراكز التي تعتمد على التصدير، نتيجةً لتزايد المخاوف من فجوة تقييم تكنولوجية غير مستدامة بين الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتراجع الإيرادات قصيرة الأجل.
- ارتفاع التضخم في طوكيو يدفع توقعات بنك اليابان المتشددة لرفع أسعار الفائدة: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو لشهر يونيو بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 1.7% على أساس سنوي، بينما تسارع المؤشر الأساسي (باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة) إلى 1.9%، مما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار وتزايد الآثار الثانوية للنفط. وبالتزامن مع تصاعد حدة الخطاب المتشدد من جانب محافظ البنك المركزي الياباني، أويدا، تم تأجيل توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة من ديسمبر إلى أكتوبر.
- فقدت الأسهم جاذبيتها وسط ارتفاع العوائد: مع ارتفاع العوائد الذي يضغط على تقييمات الأسهم، تفقد الأسهم العالمية جاذبيتها بسرعة وسط توقعات اقتصادية كلية شديدة التقلب. ويتفاقم هذا الضغط بسبب تزايد الإرهاق والشكوك الهيكلية المحيطة بربحية قطاع الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.
- تراجع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا: انخفض سهم مجموعة سوفت بنك، إحدى أكبر الشركات في السوق، بنسبة 12.53%، مع احتمال تأجيل طرح أسهم OpenAI للاكتتاب العام، بينما تراجعت أسهم شركتي كيوكسيا هولدينغز وتايو يودن، وهما من أبرز الشركات في قطاع أشباه الموصلات، بنسبة 11.24% و10.84% على التوالي، مما يعكس ضعفًا إقليميًا أوسع في أسهم شركات الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
- على الرغم من الانخفاض الحاد في المؤشر، حافظ السوق على اتجاهه الإيجابي: فعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها مؤشر نيكاي القياسي، إلا أن عدد الأسهم الرابحة فاق عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 1785 إلى 1730 في بورصة طوكيو. وارتفعت أسهم الشركات ذات التوجه الدفاعي، مثل كاو كورب، بنسبة 4.85%، إلى جانب مكاسب في أسهم هاسيكو وأوليمبوس، في حين انخفض مؤشر تقلبات نيكاي بشكل ملحوظ، بنسبة 22.47% ليصل إلى 30.77.
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ملخص اليوم: أشباه الموصلات تستحوذ على وول ستريت