مخطط اليوم: العقود الآجلة لمؤشر نيكاي أدنى من المتوسط المتحرك الأساسي لعشرة أيام وسط تزايد الشكوك حول الذكاء الاصطناعي 📉 (26.06.2026)

أغلقت أسهم طوكيو على انخفاض حاد يوم الجمعة، مدفوعةً بعمليات جني أرباح واسعة النطاق في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 (JP225) حاليًا بنسبة 1.7%، متراجعةً دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشرة أيام وسط فتور التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

بعد بلوغها ذروة تاريخية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر JP225 بشكل حاد، مخترقةً خط المتوسط ​​المتحرك الأسي الأصفر قصير الأجل. ويختبر المؤشر حاليًا مستوى دعم تاريخيًا هامًا، كان يُعتبر مقاومة، عند حوالي 69,800 نقطة. وبينما لا يزال الاتجاه الصعودي اليومي العام قائمًا، مدعومًا بخط المتوسط ​​المتحرك الأسي الأرجواني الصاعد طويل الأجل، فقد تحول الزخم قصير الأجل إلى هبوطي. وقد يؤدي عدم القدرة على الصمود عند مستوى 69,800 نقطة إلى فتح المجال أمام تصحيح ممتد نحو منطقة 67,200 نقطة. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع مؤشر JP225 اليوم؟