مخطط اليوم: الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية (09.06.2026)

كان ارتفاع أسعار سلع الطاقة يوم الاثنين قصير الأجل، مما زاد الضغط على العملة النرويجية. ويقترب زوج الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية من مستوى 9.50، وهو المستوى الذي سُجّل آخر مرة قبل شهرين. وإلى جانب الأخبار الواردة من الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتصدر بيانات التضخم لشهر مايو، المقرر صدورها غدًا من كل من النرويج والولايات المتحدة، المشهد بالنسبة لهذا الزوج.

الجيوسياسة

أثار تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع شكوكًا حول وقف إطلاق النار الهشّ في المنطقة. وتحت ضغط من واشنطن، أوقف الطرفان المزيد من الضربات. ومع ذلك، لا يزال الوضع شديد الغموض، مما قد يُبقي على تقلبات حادة في أسعار سلع الطاقة الرئيسية.

بيانات الاقتصاد الكلي

من المتوقع أن تُظهر قراءات الغد بقاء التضخم الأساسي دون تغيير عند 3.2%، إلى جانب انخفاض طفيف في الرقم الإجمالي إلى 3.1% في النرويج. وقد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ إلى زيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك النرويج المركزي. للتذكير، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام ٢٠٢٣ في مايو الماضي، استجابةً لتوقعات التضخم المتزايدة بسرعة، واستمرار نمو الأجور بوتيرة مرتفعة، وثبات التضخم الأساسي بشكل مثير للقلق.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا إلى ٤.٢٪. كما يتوقع المحللون زيادة طفيفة في التضخم الأساسي إلى ٢.٩٪. وقد استوعب المستثمرون بالفعل احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام ٢٠٢٦. وقد يؤدي تزايد ضغوط الأسعار إلى زيادة احتمالية حدوث هذا الرفع في وقت مبكر من خريف هذا العام.

التحليل الفني

الرسم البياني ١: الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية (٠١/٠٧/٢٠٢٥ - ٠٩/٠٦/٢٠٢٦)

المصدر: xStation، 09.06.2026

بعد تسجيل أدنى مستوى محلي جديد عند 9.13، شهد السوق انتعاشًا قويًا مدفوعًا بالطلب. وقد تم اختراق أول مستويين رئيسيين للمقاومة الفنية. واقترب السعر من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، والذي قد يُمثل اختبارًا حاسمًا للاتجاه الصعودي الحالي.

وتنعكس قوة الزخم في المؤشرات الفنية. ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا حول 67 نقطة، مما يشير إلى دخول السوق تدريجيًا منطقة ذروة الشراء، وهو ما قد يُؤدي إلى توقف مؤقت في الزخم.

المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها:

في الاتجاه الصعودي: إذا تمكن المشترون من الحفاظ على السعر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% الذي تم اختباره، فقد يكون الهدف الطبيعي التالي للسوق هو مستوى 9.56، حيث يتطابق كل من تصحيح فيبوناتشي 61.8% والمتوسط ​​المتحرك الأسي 100.

على الجانب السلبي: في المقابل، فإن استمرار رفض مستوى المقاومة الحالي يعني توقع عودة الاتجاه السائد وإعادة اختبار مستويات الدعم الأدنى.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB