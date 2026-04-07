مخطط اليوم: النفط (07.04.2026)

لا يزال النفط الخام الأصل الرئيسي هذا الأسبوع، وكل خبر من الشرق الأوسط يُؤدي فورًا إلى تقلبات حادة في الأسعار. يقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من 116 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له في شهر، بينما تجاوز سعر عقد برنت لشهر يونيو 111 دولارًا. حددت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخام أراب لايت إلى آسيا بعلاوة قياسية بلغت 19.50 دولارًا فوق سعر خام عُمان/دبي القياسي، مقارنةً بـ 2.50 دولارًا فقط قبل شهر. اليوم، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش (الأربعاء، الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت بولندا)، ينتهي موعد نهائي آخر من "المهل النهائية" التي حددها ترامب لإيران بشأن مضيق هرمز. يُهدد ترامب بتدمير البنية التحتية للطاقة والنقل في البلاد، رغم أنه يُعلن في الوقت نفسه أن المحادثات "تسير على ما يُرام". تُفيد صحيفة وول ستريت جورنال بأن واشنطن تُخطط بنشاط لشن ضربات دقيقة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وقد وافقت إسرائيل على قوائم أهداف مُحدثة كخطة طوارئ، مما يُبقي السوق في حالة تأهب قصوى. يزيد من حدة التوتر الهجوم الصاروخي على مركز البتروكيماويات السعودي في الجبيل، الذي يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، على الرغم من نجاح منظومة الدفاع الصاروخي للرياض في اعتراض الصواريخ الباليستية السبعة جميعها.

مع ذلك، تبقى الصورة الأساسية أكثر تعقيدًا مما توحي به الأسعار وحدها. فقد عبرت سفنٌ مضيق هرمز في الأيام الأخيرة أكثر من أي وقت مضى منذ بدء النزاع، وذلك بموجب اتفاقيات ثنائية بين إيران والهند وباكستان والصين والفلبين وماليزيا، مع أن مسائل تأمين السفن وتفاصيل هذه الاتفاقيات لا تزال غامضة. ويتفاعل النفط مع هذه التقارير بتقلبات أقل بكثير مما كان عليه قبل أيام، إذ دخل السوق في منطقة وفرة العرض، وبدأ تدريجيًا في استيعاب احتمالية إعادة فتح المضيق جزئيًا. وقد وافقت منظمة أوبك+ في اجتماعها الذي عُقد نهاية الأسبوع على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا في مايو، ولكن فقط بعد إعادة فتح المضيق، مما يحد من إمكانية ارتفاع الأسعار في حال خفض التصعيد. لا تزال روسيا، التي تواجه هجمات أوكرانية على بنيتها التحتية النفطية، عاملاً رئيسياً في جانب العرض، وكذلك الحال بالنسبة لخفض العراق والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة إنتاجها بشكل ملحوظ. تتجه الأنظار الليلة إلى واشنطن وطهران، إذ لا يزال السوق رهيناً بتغريدة واحدة تلخص مسألة "المهلة" الإعلامية.

لا تزال المتوسطات المتحركة الرئيسية الثلاثة - المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم - متجمعة حول نطاق 74-79 دولارًا، مما يعني أن السعر الحالي يُتداول بعلاوة تزيد عن 45% فوق المتوسطات طويلة الأجل، وهو انحراف كبير عن المعدل التاريخي. ويبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) مستوى مرتفعًا يصل إلى 86.67، وهو مستوى ذروة الشراء، ويتجاوز بوضوح ذروة مؤشر القوة النسبية منذ عام 2022. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا تسمح الاضطرابات المحيطة بالنتائج غير المؤكدة للمحادثات الأمريكية الإيرانية بتخفيف ضغط الطلب على السلعة. المصدر: xStation