📉 انخفاض EURUSD بعد تقرير الوظائف الأمريكية

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم بعد أن عززت بيانات سوق العمل الأمريكية، التي فاقت التوقعات، الدولار، في حين أظهرت مراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول صورةً أضعف بكثير للاقتصاد الأوروبي. فقد تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نزولاً إلى -0.2% على أساس ربع سنوي، بعد أن كان قد تم الإعلان عنه سابقاً بزيادة قدرها 0.1%، وذلك خلافاً لتوقعات النمو البالغة 0.1%. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد إلى 0.3% فقط، بعد أن كان 0.8% سابقاً.

في هذا السياق، جاء أحدث تقرير لسوق العمل الأمريكي أقوى بكثير من المتوقع.

إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في مايو بمقدار 172 ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 89 ألف وظيفة، وأعلى أيضاً من القراءة السابقة البالغة 115 ألف وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل أرقام الوظائف لشهري مارس وأبريل بالزيادة بمقدار 93 ألف وظيفة مجتمعة. وبقي معدل البطالة ثابتاً عند 4.3%، بينما بلغ نمو الأجور السنوي 3.4% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.

عقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الأمريكي وزادت عوائد سندات الخزانة، بينما تراجعت معنويات وول ستريت قليلاً وسط مخاوف من أن مرونة سوق العمل قد تقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، يبدو اقتصاد منطقة اليورو حاليًا أضعف بكثير، مما يعزز التباين بين المنطقتين.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (H1)

يتجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو الانخفاض، متراجعًا نحو مستوى 1.1600 مع ارتفاع حجم البيع. وقد انخفض الزوج دون المتوسطين المتحركين الأساسيين لـ 50 و200 فترة (EMA50 وEMA200)، مما يشير إلى تحول الزخم قصير الأجل نحو السلبية. وقد يؤدي كسر مستوى 1.1600 بشكل مستمر إلى مزيد من الانخفاض. وسيوجه المستثمرون أنظارهم الآن إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، والذي قد يكون المحفز الرئيسي التالي للزوج.

المصدر: xStation5