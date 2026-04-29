مخطط اليوم : النفط (29.04.2026)

ارتفعت أسعار النفط بعد أن نشر دونالد ترامب رسالة على موقع "تروث سوشيال" تُشير إلى أن التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران قد تستمر لبعض الوقت. وصرح الرئيس صراحةً بأن إيران "لا تعرف كيف تُوقع اتفاقًا غير نووي" وعليها "أن تُحسّن من أدائها"، وهو ما فسّره السوق على أنه إشارة إلى أن الإدارة لا تنوي التنازل عن القضايا الحاسمة لفتح مضيق هرمز. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى 107.84 دولارًا للبرميل. ويمر ما يقرب من 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز، وقد دفع إغلاقه المطوّل السوق العالمية إلى معدل غير مسبوق من استنزاف الاحتياطيات، يُقدّر بنحو 11-12 مليون برميل يوميًا. حذرت غولدمان ساكس من أن سوق النفط العالمية قد تتحول من فائض قدره 1.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025 إلى عجز قدره 9.6 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2026.

وتتوافق حدة خطاب ترامب مع تقارير صحيفة وول ستريت جورنال، التي أفادت بأن الرئيس أمر مستشاريه بالاستعداد لحصار مطوّل وغير محدد المدة للموانئ الإيرانية، رافضًا خيار استئناف الغارات الجوية أو الانسحاب من الصراع. وتشمل المطالب الدبلوماسية الإيرانية تعويضات الحرب، ورفع العقوبات، والسيطرة على مضيق هرمز، مما يجعل التوصل إلى اتفاق قصير الأجل أمرًا مستبعدًا. وتؤكد أحدث بيانات معهد البترول الأمريكي أن إغلاق المضيق يُترجم إلى نقص حقيقي في الإمدادات، حيث انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.79 مليون برميل للمرة الثانية على التوالي. انخفضت احتياطيات البنزين بأكثر من 8.47 مليون برميل، مما يشير إلى تضييق هيكلي عميق في الإمدادات وليس مجرد ارتفاع مضاربي في الأسعار.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، وهي تقترب من أعلى مستوياتها المحلية المسجلة مؤخرًا. وإذا لم يتحسن الوضع مع إيران، فمن المحتمل نظريًا أن ترتفع الأسعار مجددًا إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل.

