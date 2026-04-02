مخطط اليوم: النفط ينتعش بقوة بعد خطاب ترامب🛢️ 📈 هل ستتخلى الولايات المتحدة عن مضيق هرمز؟ (02.04.2026)

ارتفع سعر خام برنت مجدداً فوق 100 دولار للبرميل (النفط: +7.6%)، معوضاً بذلك معظم خسائره التي تكبدها خلال الجلسات الثلاث الماضية. ولم يتضمن خطاب دونالد ترامب أي "استراتيجيات خروج" ملموسة من الصراع، كما أن لهجته المتشددة قوضت تفاؤل السوق الذي كان يتوقع انتعاشاً بعد إعلان إيران استعدادها لمحادثات السلام.
يشهد عقد النفط ارتفاعًا ملحوظًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام (EMA10، باللون الأصفر)، مؤكدًا بذلك اتجاهًا صعوديًا قويًا. مع ذلك، يقترب السعر من مستوى مقاومة تم اختباره مرارًا عند 110 دولارات، وقد يحد مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقترب من ذروة الشراء (قريبًا من 70) من المكاسب فوق هذا المستوى. المصدر: xStation5
ما الذي يدفع ارتفاع أسعار النفط اليوم؟
- في خطابه، أعلن دونالد ترامب أن الأهداف الاستراتيجية لـ"عملية الغضب الملحمي" تقترب من الاكتمال، وأن الحرب في إيران ستستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى تقريبًا. وتعهد بالتدمير النهائي لبرامج إيران النووية والصاروخية، مهددًا بشن ضربات على البنية التحتية للطاقة. وبينما كرر الخطاب إلى حد كبير العديد من مواقف ترامب المعروفة، إلا أن تعليقاته بشأن مضيق هرمز ونبرته العدائية العامة قد أدت إلى تراجع التفاؤل الذي ساد الجلسات الأخيرة.
- قلل الرئيس الأمريكي من أهمية مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة، مدعيًا أن البلاد مكتفية ذاتيًا في مجال الطاقة. دعا ترامب الدول الآسيوية والأوروبية إلى حماية خط أنابيب الغاز بأنفسها، مقترحًا عليها شراء النفط الأمريكي بدلًا من ذلك. ويشكك الخبراء في تفاؤله بشأن الانخفاض السريع في أسعار الوقود، مشيرين إلى الأضرار الدائمة التي لحقت بالبنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية (تتجاوز 4 دولارات للغالون).
- وردّ مسؤولون عسكريون إيرانيون على خطاب ترامب بالتعهد بمواصلة الحرب حتى "إذلال واستسلام" الولايات المتحدة وإسرائيل. ونفت طهران مزاعم ضعف جيشها، مهددةً بـ"ضربات أقوى وأكثر تدميرًا". وأكدت القيادة الإيرانية أن واشنطن تستهين بقدراتها الاستراتيجية، وأن وعود ترامب "بإعادتهم إلى العصر الحجري" لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع، ما يستبعد أي هدنة سريعة.
