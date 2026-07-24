مخطط اليوم 🚩 النفط يتراجع لاختبار 92.5 دولارًا للبرميل (24.07.2026)

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بشكل طفيف، لكنها لا تزال تتداول قرب 92.5 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بنحو 35% منذ بداية الشهر. بالأمس، حذر دونالد ترامب من أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، وقال إنه على وشك اتخاذ قرار نهائي. ورغم أن هذا لا يعني بالضرورة أن العمل العسكري وشيك، إلا أنه يُبرز مستوى التوترات المرتفع للغاية بين البلدين، حيث لا يبدو أن أيًا من الجانبين ينظر إلى خفض التصعيد كخيار مرجح.

من جهة أخرى، يُولي البيت الأبيض اهتمامًا متزايدًا لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها هذا الخريف. وقد تُقلل الاعتبارات السياسية من رغبة الإدارة في خوض صراع مطول لاحقًا هذا العام، مما قد يُضيّق نافذة اتخاذ القرار بشأن أي تصعيد إلى الأسابيع المقبلة، قبل اشتداد الحملة الانتخابية.

إذا لم يتحقق تصعيد كبير في نهاية المطاف، فقد يُرجّح المستثمرون العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية كسيناريو أكثر ترجيحًا. في هذه الحالة، قد يكون الحفاظ على أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بشكل مستدام أمرًا صعبًا خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من شحّ المعروض في السوق الفورية حاليًا.

في الوقت نفسه، تُبقي هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر، واحتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري أوسع ضد إيران، مخاطر الإمدادات مرتفعة. كما يخشى المستثمرون من أن يؤدي انخفاض مخزونات النفط العالمية نسبيًا إلى تفاقم أي صدمة في الإمدادات في حال تعطل طرق النقل أو الإنتاج.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة مجددًا من خطر التضخم المستمر، مما يدعم عوائد السندات الحكومية، وربما يشجع البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. في الوقت نفسه، تُلقي أسعار الطاقة المرتفعة بظلالها على التوقعات الاقتصادية العالمية من خلال زيادة تكاليف النقل والتصنيع والكهرباء، مع تقليل القدرة الشرائية الحقيقية للأسر.

التحليل الفني للنفط (الرسم البياني اليومي)

على الرسم البياني اليومي، يتداول خام برنت بين مستويي تصحيح فيبوناتشي 38.2% و61.8% من الحركة الهبوطية السابقة. تمثل منطقتا 98 دولارًا للبرميل (مستوى فيبوناتشي 61.8%) و102.5 دولارًا للبرميل (مستوى فيبوناتشي 71.6%) مستويات المقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها حاليًا. أما على الجانب الهبوطي، فتقع مستويات الدعم المهمة قرب 87 دولارًا و81 دولارًا للبرميل، والتي تتوافق مع مستويي تصحيح فيبوناتشي 38.2% و23.6% على التوالي.

المصدر: xStation5