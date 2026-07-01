مخطط اليوم: الذهب دون مستوى 4000 دولار النفسي مع تزايد المخاوف من رفع سعر الفائدة 🟡 📉(01.07.2026)

تراجع سعر الذهب مجدداً دون مستوى 4000 دولار للأونصة، ليظل عند أدنى مستوياته في ثمانية أشهر. ويتعرض المعدن النفيس لضغوط شديدة نتيجة لتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد. ولا تزال أحجام التداول منخفضة بسبب ازدحام البيانات الاقتصادية الكلية الهامة المقرر صدورها هذا الأسبوع، ولا يُظهر الاتجاه الهبوطي الفني حالياً أي مؤشرات على انفراجة.

أدى الضغط الهبوطي إلى انخفاض أسعار عقود الذهب إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 300 يوم (EMA300، باللون الأسود) لأول مرة منذ أكتوبر 2023. وتؤكد المتوسطات المتحركة الرئيسية اتجاهًا هبوطيًا قويًا، حيث تسير المتوسطات قصيرة الأجل أسفل المتوسطات طويلة الأجل، ويتداول السعر باستمرار دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 10 أيام (باللون الأصفر). ويستمر العقد في عكس مسار مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX، باللون الأزرق الفاتح، معكوس). ويختبر حاليًا مستويات الدعم من أكتوبر 2025، مما أدى إلى محو 100% من المكاسب الديناميكية التي تحققت في مطلع عامي 2025/2026. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع سعر الذهب اليوم؟

يستأنف الدولار صعوده: عاد مؤشر الدولار الأمريكي إلى تحقيق مكاسب واضحة اليوم ( USDIDX: +0.2% )، متوقفًا سريعًا عن تصحيح قصير استمر لثلاثة أيام. يحوم الدولار الأمريكي حاليًا قرب أعلى مستوياته في 14 شهرًا، مدعومًا بتزايد التوقعات بسياسات نقدية متشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026. وتشير أسعار سوق المقايضات حاليًا إلى احتمال بنسبة 70% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مما يُلقي بظلاله على الأصول غير المدرة للدخل، مثل المعادن النفيسة.

ارتفاع عوائد السندات يجذب رؤوس الأموال: قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساسية خلال الـ 24 ساعة الماضية (مرتفعة من 4.36% في بداية جلسة أمس إلى 4.46% حاليًا)، أي أعلى بنحو 30 نقطة أساسية من مستواها في يناير. يشير هذا إلى أن سوق الدين قد استوعب فعلياً احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الرسمية ثابتة عند 3.5% إلى 3.75% منذ ديسمبر 2025.