مخطط اليوم: الذهب تحت ضغط جديد من الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف التضخم (23.06.2026)

بينما يتركز اهتمام السوق عادةً على الانخفاضات الكبيرة في العقود الآجلة للمؤشرات، لا سيما بعد الهبوط الحاد لسهم شركة سبيس إكس خلال جلسة التداول أمس، يشهد سوق المعادن النفيسة موجة بيع مماثلة. فقد انخفض سعر الذهب بنسبة 1.7% ليقترب من 4100 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة تقارب 4% ليقترب من مستوى 62 دولارًا للأونصة.

منذ بلوغه مستوى قياسيًا عند حوالي 5600 دولار في نهاية يناير، خسر الذهب حوالي 5% منذ بداية العام، وفي الربع الحالي وحده، سجل انخفاضًا بنسبة تقارب 12%، مما محا جميع مكاسبه التي حققها هذا العام. وقد طغت المخاوف بشأن التضخم المستمر على التفاؤل المؤقت المصاحب لمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت حاليًا إلى انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا.

الضغوط التضخمية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

الصراع في الشرق الأوسط: تسبب الصراع المستمر منذ ما يقارب أربعة أشهر في ارتفاع أسعار المستهلكين والطاقة، مما زاد المخاوف من ترسيخ التضخم.

احتمالية رفع أسعار الفائدة: يزيد ارتفاع الأسعار من احتمالية لجوء البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية. وهذا عامل مثبط مباشر للذهب، الذي لا يدفع فوائد على عكس السندات.

نبرة متشددة لصناع السياسة النقدية: أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، عن قلقه البالغ إزاء التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف ويتجه نحو الأسوأ. كما ساهم في تأجيج الأجواء الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، الذي تبنى خطابًا متشددًا وأعلن عن خوض معركة حاسمة لاستعادة استقرار الأسعار.

قوة الدولار الأمريكي: ساهمت توقعات السوق المتشددة بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب البيانات الاقتصادية الكلية القوية من الولايات المتحدة، في تعزيز الدولار بشكل ملحوظ. وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.14

يتوقع السوق احتمالاً قوياً لرفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر، على الرغم من صعوبة ذلك نظراً لاقتراب انتخابات التجديد النصفي ومراجعة شاملة لعمليات الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستلخصها فرق عمل عينها وارش في نهاية هذا العام. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

الوضع الفني وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة

دون المتوسطات المتحركة الرئيسية: بات الوضع الفني للسوق واضحاً. فقد انخفضت أسعار الذهب بشكل دائم دون أربعة متوسطات متحركة رئيسية: 25، 50، 100، و200 جلسة. وقد يشكل المتوسط ​​المتحرك لفترة 25، والذي يتزامن مع خط الاتجاه الهابط، مقاومة قصيرة الأجل.

نقص دعم الصناديق والواردات: لا تزال مصادر الطلب الاستثماري التقليدية غير نشطة. وتُلاحظ تدفقات رؤوس الأموال الخارجة باستمرار وبيع وحدات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. في الوقت نفسه، تُتداول الأسعار المحلية في الصين بخصم مقارنةً ببورصة كومكس، مما يشير إلى أن الواردات المحلية لن تدعم السوق في المستقبل القريب.

الركيزة القوية الوحيدة: العنصر الثابت الوحيد في هذه الأحجية هو الطلب المرتفع من البنوك المركزية، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول.

تخفيضات جذرية في توقعات المؤسسات المالية

في ضوء تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قررت بنوك استثمارية رئيسية مراجعة نماذجها بشكل جذري: