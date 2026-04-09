مخطط اليوم: الذهب يفقد زخمه وسط الحرب وعدم اليقين السياسي 🟡 (09.04.2026)

توقفت عقود الذهب عن التداول رغم محاولة الأمس تجاوز أعلى مستوى محلي قرب 4770 دولارًا للأونصة. ويشير انخفاض تقلبات أسعار هذه السلعة - التي تُعدّ محركًا رئيسيًا للارتفاعات خلال عام 2025 - إلى حالة من الركود في ظلّ هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والغموض الذي يكتنف مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

بعد تشكيل نمط المطرقة المقلوبة أمس، استقر سعر الذهب عند مستوى 4720-4730 دولارًا. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) محايدًا، متداولًا دون مستوى 50 بقليل، مما يُشير إلى غياب اتجاه واضح في أحد أكثر الأسواق تقلبًا في الأشهر الأخيرة. وتُؤثر هذه المخاوف نفسها على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (TNOTE، باللون الأزرق)، التي تترقب بقلق بالغ صدور قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) اليوم. المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك أسعار الذهب اليوم؟