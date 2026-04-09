مخطط اليوم: الذهب يفقد زخمه وسط الحرب وعدم اليقين السياسي 🟡 (09.04.2026)

توقفت عقود الذهب عن التداول رغم محاولة الأمس تجاوز أعلى مستوى محلي قرب 4770 دولارًا للأونصة. ويشير انخفاض تقلبات أسعار هذه السلعة - التي تُعدّ محركًا رئيسيًا للارتفاعات خلال عام 2025 - إلى حالة من الركود في ظلّ هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والغموض الذي يكتنف مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
بعد تشكيل نمط المطرقة المقلوبة أمس، استقر سعر الذهب عند مستوى 4720-4730 دولارًا. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) محايدًا، متداولًا دون مستوى 50 بقليل، مما يُشير إلى غياب اتجاه واضح في أحد أكثر الأسواق تقلبًا في الأشهر الأخيرة. وتُؤثر هذه المخاوف نفسها على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (TNOTE، باللون الأزرق)، التي تترقب بقلق بالغ صدور قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) اليوم. المصدر: xStation5
ما الذي يُحرك أسعار الذهب اليوم؟
- وقف إطلاق نار هش: اتهم عضو في البرلمان الإيراني الولايات المتحدة اليوم بانتهاك وقف إطلاق النار المُبرم منذ أسبوعين. وفي بيانه، أكد محمد قاليباف على انعدام الثقة العميق بالولايات المتحدة، مُشيرًا إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، وانتهاك الطائرات المُسيرة للمجال الجوي الإيراني، ورفض الاعتراف بحق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم. وبينما تنأى واشنطن بنفسها عن القضية اللبنانية، تُؤدي هذه التوترات إلى استمرار حصار مضيق هرمز.
- مجموعة من المخاطر وانعدام التوجيه في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي: على الرغم من أن بعض المستثمرين وصفوا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر أمس بأنه "قديم"، إلا أنه يفسر إلى حد كبير غياب التوافق بشأن مسار أسعار الفائدة، وبالتالي جاذبية الذهب النسبية مقارنةً بالسندات ذات الفائدة. في أعقاب صدمة أسعار الطاقة، عاد النقاش حول رفع أسعار الفائدة المحتمل إلى الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن هذا التشدد يخفف من حدته مخاوف من انهيار مفاجئ لسوق العمل في حال استمرار صدمة العرض. يشكل ارتفاع احتمالية الركود التضخمي (ارتفاع أسعار النفط مصحوبًا بتسريح العمال لخفض التكاليف) خطرًا على كلا جانبي تفويض الاحتياطي الفيدرالي، مما يضع السياسة النقدية في موقف حرج.
- تردد السوق بشأن السيناريو الأساسي: في حين تراجعت احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد، فقد حل محلها حالة من الترقب. لا يتوقع سوق المقايضات حاليًا سوى احتمال بنسبة 25% لخفض سعر الفائدة مرة واحدة بحلول نهاية عام 2026 (للمقارنة، دعت ميشيل بومان، من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مؤخرًا إلى خفضه ثلاث مرات). في نهاية المطاف، فإن توقعات التضخم حاليًا رهن الصراع في الشرق الأوسط؛ والمزيد من التقلبات في المعنويات لن تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة قراءة الأسواق مثل الذهب أو سندات الخزانة.
