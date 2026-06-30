مخطط اليوم: الذهب ينتعش فوق 4000 دولار - غولدمان ساكس تؤكد التوقعات 🔼

على الرغم من انخفاض أسعار الذهب بنحو 30% منذ أواخر يناير، ونحو 24% منذ اندلاع الصراع الإيراني، إلا أن غولدمان ساكس ترى أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال قائماً. ووفقاً لمحللي البنك، فإن التصحيح الحالي مدفوعٌ بشكل أساسي بتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن العوامل الأساسية الداعمة لارتفاع أسعار الذهب لا تزال راسخة.

أبرز النقاط

أكدت غولدمان ساكس توقعاتها بوصول سعر الذهب إلى 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مشيرةً إلى عوامل هيكلية ودورية تدعم السوق باستمرار.

ترى البنك أن مشتريات البنوك المركزية، وخاصةً من الأسواق الناشئة، هي المحرك الرئيسي طويل الأجل. وقد تسارع تنويع الاحتياطيات بعد تجميد الاحتياطيات الأجنبية الروسية في عام 2022، ولا يزال يشكل مصدراً قوياً للطلب.

كما أشارت غولدمان ساكس إلى أحدث استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، والذي وجد أن 45% من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع.

على المدى القريب، لا يزال الذهب يواجه تحدياتٍ نتيجةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. وقد بدأت الأسواق مجدداً في توقع احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤثر سلباً على الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

وقد ساهم ارتفاع عوائد السندات واستمرار توقعات التضخم المرتفعة في تحسين جاذبية الأصول ذات العوائد، مما دفع بعض رؤوس الأموال إلى تحويل استثماراتها بعيداً عن المعادن النفيسة.

لا تتفق غولدمان ساكس مع توقعات السوق بمزيد من التشديد النقدي. ويتوقع خبراء الاقتصاد فيها أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، وأن يؤجل بدء دورة التيسير النقدي إلى النصف الثاني من العام المقبل.

من المرجح أن يدعم هذا السيناريو تعافياً تدريجياً في مراكز صناديق المؤشرات المتداولة، والتي تعززت تاريخياً عندما يتوقع المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.

على المدى المتوسط ​​والطويل، ترى غولدمان ساكس أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الجانب الإيجابي. فبالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية، تُسلط الشركة الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة المالية في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يشجع على زيادة طلب القطاع الخاص على الذهب.

يرى بنك غولدمان ساكس أن ضعف الذهب الحالي ناتجٌ بالدرجة الأولى عن رياح معاكسة اقتصادية كلية مؤقتة. إذا ما أظهر الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أقل تشددًا مما تتوقعه الأسواق حاليًا، واستمرت البنوك المركزية في وتيرة الشراء القوية، فقد يستأنف الذهب مساره الصعودي طويل الأجل.