مخطط اليوم: الذهب يستعيد أنفاسه وسط تعافي متذبذب في شهية المخاطرة 🟡 (11.06.2026)

توقف الذهب اليوم عن سلسلة انخفاضاته الحادة التي أدت إلى تراجع سعره بنسبة 8.8% هذا الأسبوع. وقد اخترقت العقود الآجلة سلسلة من مستويات الدعم القوية، ويتم تداولها حاليًا عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، عند حوالي 4080 دولارًا للأونصة. وقد أدى انتعاش الإقبال على المخاطرة إلى تأجيل اختبار مستوى 4000 دولار النفسي، إلا أن التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى استمرار الضغط الهبوطي على المعدن النفيس.
لا يزال الذهب تحت ضغط بيع شديد، مخترقًا سلسلة من مستويات الدعم الرئيسية، بما في ذلك مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% (4670 دولارًا)، و61.8% (4500 دولارًا)، ومؤخرًا 78.6% (4250 دولارًا). وقد أدى الاختراق الحاد لهذه المستويات إلى انخفاض السعر إلى 4085.64 دولارًا، مما جعل المعدن عرضة لاختبار حاجز 4000 دولار النفسي. وانخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 26.1، مما يشير إلى ظروف بيع مفرطة في السوق. المصدر: xStation5
ما الذي يؤثر على أسعار الذهب اليوم؟
- تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني: أدت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الجديدة في الشرق الأوسط إلى تبديد الآمال في وقف إطلاق النار. وتوقفت مكاسب النفط الخام اليوم (OIL: -2.6%) ردًا على إعلان الولايات المتحدة "اختتام" عمليتها، وهو ما وصفه دونالد ترامب بأنه "عقاب على طول أمد المفاوضات". من جهة أخرى، وصفت إيران وقف إطلاق النار بأنه "لا معنى له" في ظل تبادل إطلاق النار الأخير، مما يعزز التوقعات بنشوب صراع طويل الأمد وغير مؤكد، وهو ما يدعم بدوره التوقعات المتشددة بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
- توقعات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة: عزز مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي بلغ 4.2% على أساس سنوي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ولأن الذهب لا يُدرّ عائدًا على الاستثمار، فإن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل بشكل كبير من جاذبيته، لا سيما بالنظر إلى تقييماته المرتفعة تاريخيًا.
- تأثير انخفاض التضخم الأساسي: في حين أثار معدل التضخم الرئيسي مخاوف المستثمرين بعودته إلى ما فوق 4%، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري بنسبة طفيفة بلغت 0.2% (2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات). وقد منح هذا الانخفاض الطفيف المعادن النفيسة فرصة للراحة وسمح لها بوقف اتجاهها الهبوطي.
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