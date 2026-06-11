مخطط اليوم: الذهب يستعيد أنفاسه وسط تعافي متذبذب في شهية المخاطرة 🟡 (11.06.2026)

توقف الذهب اليوم عن سلسلة انخفاضاته الحادة التي أدت إلى تراجع سعره بنسبة 8.8% هذا الأسبوع. وقد اخترقت العقود الآجلة سلسلة من مستويات الدعم القوية، ويتم تداولها حاليًا عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، عند حوالي 4080 دولارًا للأونصة. وقد أدى انتعاش الإقبال على المخاطرة إلى تأجيل اختبار مستوى 4000 دولار النفسي، إلا أن التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى استمرار الضغط الهبوطي على المعدن النفيس.

لا يزال الذهب تحت ضغط بيع شديد، مخترقًا سلسلة من مستويات الدعم الرئيسية، بما في ذلك مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% (4670 دولارًا)، و61.8% (4500 دولارًا)، ومؤخرًا 78.6% (4250 دولارًا). وقد أدى الاختراق الحاد لهذه المستويات إلى انخفاض السعر إلى 4085.64 دولارًا، مما جعل المعدن عرضة لاختبار حاجز 4000 دولار النفسي. وانخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 26.1، مما يشير إلى ظروف بيع مفرطة في السوق. المصدر: xStation5

ما الذي يؤثر على أسعار الذهب اليوم؟