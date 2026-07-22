مخطط اليوم: الذكاء الاصطناعي يدعم المكاسب - هل تستطيع شركتا تسلا وجوجل الحفاظ عليها؟

كان يوم الثلاثاء أنجح أيام شهر يوليو لمؤشر ناسداك 100 الأمريكي، على الرغم من تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني.

هل يعود الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة؟

ارتفع المؤشر بنسبة 1.9%، مدعومًا بتحسن النظرة العامة تجاه الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وهو الآن على بُعد أقل من 5% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في يونيو.

الشكل 1: تأثير القطاعات على أداء مؤشر ناسداك 100 (21/07/2026)

المصدر: XTB Research, 22.07.2026

كانت شركات من قطاعات أشباه الموصلات، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، والحوسبة السحابية الحديثة من بين أبرز الرابحين يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) بنحو 5% أمس. وحققت شركات نيبيوس، وسانديسك، ومايكرون، وتيراداين، وسيغيت مكاسب تجاوزت 10%.

الشكل 2: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (21/07/2026)

المصدر: XTB Research, 22.07.2026

حظيت شركة مايكرون بدعم من جهات عديدة، من بينها تقرير متفائل للغاية من محللي بنك أوف أمريكا، الذين أضافوا الشركة إلى قائمة "US 1"، وهي محفظة أسهم تضمّ الأسهم التي يثقون بها ثقةً كبيرة.

وفي الأيام الأخيرة، كثر الحديث عن تزايد شعبية نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، مما يدفع الطلب على الذاكرة عالية السرعة. فحتى النماذج التي تتميز بسهولة الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (API) بتكلفة منخفضة للغاية، تتطلب كميات هائلة من ذاكرة HBM وDRAM.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

يحدث كل هذا في ظل تصاعد مستمر للصراع الأمريكي الإيراني. فقد شهدنا الليلة الحادية عشرة على التوالي من القصف. ورغم أنه كان من المفترض أن يقدم الوسطاء (قطر ومصر وباكستان) مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام للطرفين أمس، إلا أن أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال استمرت في الارتفاع. ويبلغ سعر برميل برنت الآن أكثر من 94 دولارًا، أي بزيادة تتجاوز 10% عن الأسبوع الماضي.

حان وقت الشركات العملاقة

لا شك أننا نواجه اليوم الأكثر توترًا هذا الأسبوع فيما يتعلق بنشر نتائج أكبر الشركات الأمريكية. ستتجه أنظار السوق، بطبيعة الحال، نحو الشركات العملاقة: تسلا، وجوجل، وإيه تي آند تي، وآي بي إم. إذ يُمكن أن يؤثر أداؤها بشكلٍ كبير على المؤشرات التي تُشكل جزءًا منها (بما في ذلك مؤشر ناسداك 100) وعلى توجهات السوق بشكلٍ عام.

حققت تسلا مؤخرًا نتائج قياسية في تسليم المنتجات خلال الربع الأخير. والسؤال الذي يطرحه المستثمرون على أنفسهم هو: ما مدى تراجع هوامش الربح؟ يرغب السوق في معرفة ما إذا كانت أي تخفيضات في الأسعار أو تكاليف لتحفيز الطلب قد أثرت سلبًا على ربحية الشركة.

وبنفس القدر من الأهمية (إن لم يكن أكثر)، ستكون أي تصريحات من إيلون ماسك حول مستقبل الشركة (مثل التقدم المُحرز في نموذج تسلا منخفض التكلفة أو تطوير المركبات ذاتية القيادة).

أما بالنسبة لجوجل، فسيتركز الاهتمام على ما إذا كان الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي قد بدأ يؤتي ثماره. ففي الربع الأول، ارتفع حجم الطلبات المُتراكمة لخدمات الحوسبة السحابية إلى 460 مليار دولار. ويرغب المستثمرون في التأكد من أن هذا لم يكن حدثًا عابرًا، بل اتجاهًا حديثًا مدفوعًا بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما وأنّ الشركة رفعت مؤخرًا توقعاتها لنفقاتها الرأسمالية لهذا العام إلى ما بين 180 و190 مليار دولار. وستترقب وول ستريت نمو الإيرادات نتيجةً لهذه الاستثمارات المتزايدة.

التحليل الفني

الشكل 1: مؤشر US100 [يوم واحد] (19/01/2026 - 22/07/2026)

المصدر: xStation, 22.07.2026

يشهد السوق حاليًا مرحلة تصحيح بعد ارتفاع قوي استمر من نهاية مارس إلى بداية يونيو. يتذبذب المؤشر حول 29,100 نقطة، ويختبر مستويات دعم رئيسية تتمثل في المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا (EMA 50) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%.

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) إلى تفوق طفيف للبائعين، حيث يستقر حاليًا أسفل مستوى الحياد عند 50 (عند 45.7). كما يتواجد مؤشر MACD في المنطقة الهابطة، مع ملاحظة أن أعمدة المؤشر بدأت تتسطح ببطء.

يُعدّ الحفاظ على المستويات الحالية حول المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا أمرًا أساسيًا لعودة سريعة إلى الاتجاه الصعودي. في حال ضغط البائعون على السعر للانخفاض بشكل دائم، فسيكون مستوى الدعم الطبيعي التالي هو المتوسط ​​المتحرك لـ 100 فترة (حوالي 28,300 نقطة).