مخطط اليوم 📈 مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يواصل مكاسبه، مدعومًا بعمليات شراء صناديق CTA

ارتفع مؤشر US500، وهو مؤشر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، خلال جلسة التداول الصباحية ليوم الأربعاء، مدعومًا بتصريحات من دونالد ترامب، الذي أشار إلى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في انتظار موقف نهائي مشترك من طهران. ويبدو أن مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بشكل كبير بعمليات شراء من قبل مستشاري تداول السلع الخوارزميين (CTAs)، كما أكدت بيانات غولدمان ساكس برايم. وبعد جلسة التداول الأمريكية اليوم، من المقرر أن تعلن شركتا تسلا وآي بي إم - وهما من المكونات الرئيسية للمؤشر - عن أرباحهما.

هل ما زال مستشارو تداول السلع الخوارزميون يشترون؟

تشير غولدمان ساكس إلى أن احتمالية شراء مستشاري تداول السلع الخوارزميين لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لا تزال إيجابية على المدى القصير، على الرغم من تراجعها مقارنةً بالأسبوع الماضي. ويعني هذا عمليًا أنه خلال الأسبوع المقبل، قد تستمر استراتيجيات تتبع الاتجاه في دعم وول ستريت بغض النظر عن حالة السوق.

في حالة استقرار السوق، تتوقع غولدمان ساكس أن تصل قيمة عمليات الشراء إلى حوالي 16 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل. على مدى شهر واحد، ينخفض ​​هذا الرقم إلى حوالي 14 مليار دولار، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة التي تجاوزت 45 مليار دولار.

في سيناريو صعودي قوي، لا يزال النموذج يشير إلى تدفقات إيجابية من صناديق التحوط: حوالي 16 مليار دولار خلال أسبوع، ونحو 17 مليار دولار خلال شهر. ومع ذلك، يمثل هذا أيضًا تباطؤًا واضحًا عن التوقعات السابقة التي كانت أقرب إلى 50 مليار دولار.

يظهر التحول الأبرز في سيناريو هبوطي. على المدى القصير، حتى مع عمليات بيع أكثر حدة، ستظل صناديق التحوط مشترين صافين - حوالي 16.5 مليار دولار خلال أسبوع. تبرز المشكلة على مدى زمني أطول: في هذه الحالة، يشير النموذج إلى بيع ما يقرب من 19 مليار دولار خلال الشهر التالي.

يمثل هذا تحولًا هامًا في التوجه، حيث أنه قبل أسبوع واحد فقط، حتى في ظل سيناريو سوق أضعف، كان لا يزال هناك تدفق إيجابي طفيف. الآن، يبدو أن هامش الطلب على المدى المتوسط ​​بدأ يتلاشى.

هذا التغيير مدفوع بإعادة بناء مراكز صناديق التحوط. كلما زاد الشراء بالفعل، قل الطلب الآلي المتبقي للأسابيع المقبلة. بمعنى آخر، لم يختفِ الدعم قصير الأجل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، لكن قوته تتراجع تدريجيًا. قد يستفيد السوق من تدفقات الشراء المنتظمة، وإن لم يعد الزخم قويًا كما كان سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة شراء الأسهم العالمية من قِبل صناديق التحوطات (CTAs) خلال الأسبوع الماضي كانت من بين أقوى خمس فترات مسجلة، حيث بلغت حوالي 86 مليار دولار. كما أشار النموذج إلى طلب محتمل إضافي بقيمة 70 مليار دولار خلال الجلسات الخمس التالية في ظل بيئة سوق مستقرة.

تاريخيًا، غالبًا ما أدت موجات الشراء السريعة هذه إلى توطيد قصير الأجل، يليه صعود متجدد. ووفقًا لغولدمان ساكس، بلغ متوسط ​​عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في فترات مماثلة حوالي 2.2% بعد شهر واحد، وأكثر من 8% بعد ثلاثة أشهر.

من وجهة نظر المستثمر، فإن الخلاصة واضحة نسبيًا: على المدى القصير، لا تزال صناديق التحوطات تدعم السوق، لكن هذا التأثير على المدى المتوسط ​​يصبح أقل يقينًا، خاصةً إذا ظهرت موجة بيع أقوى في وول ستريت.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الرسم البياني اليومي)

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (عقد يونيو) تُظهر زخمًا إيجابيًا، لكن السوق يدخل منطقة ذروة الشراء، مما يستدعي الحذر. ظهرت إشارة صعودية قصيرة الأجل بعد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لتسع فترات، مما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي. في الوقت نفسه، ظهرت إشارة فنية سلبية على شكل انعكاس سعري يومي، مما قد يشير إلى تباطؤ مؤقت في الاتجاه، على الرغم من عودة المشترين سريعًا.

ومن المؤشرات التحذيرية الأخرى، الإغلاق دون مستوى الارتكاز المحلي، مما يدل على أن ضغط الشراء لم يعد قويًا كما كان سابقًا. تجاوز مؤشر القوة النسبية 70، مؤكدًا ظروف ذروة الشراء ومزيدًا من خطر حدوث تصحيح قصير الأجل. تقع أقرب الأهداف الصعودية في نطاق 7170-7230، بينما تقع مستويات الدعم الفورية حول 7075 ثم بالقرب من 7030.

المصدر: xStation5