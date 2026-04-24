مخطط اليوم: مؤشر US100 (24.04.2026)

يعمل مؤشر ناسداك 100 (US100) في بيئة مليئة بالإشارات المتضاربة، حيث تتناقض النتائج المبهرة للشركات الفردية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية في قطاع التكنولوجيا. ويؤدي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الذي دخل أسبوعه التاسع، إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% أسبوعيًا، مما يترجم إلى ضغوط تضخمية متزايدة ويعقد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، يشهد قطاع التكنولوجيا انقسامًا داخليًا؛ فقد ارتفع سهم إنتل بنسبة 20% بفضل نتائج ربع سنوية ممتازة، مما دفع عقود ناسداك إلى الارتفاع، بينما شهدت شركات البرمجيات عمليات بيع مكثفة عقب تقارير من آي بي إم (-9.5%) وسيرفيس ناو (-17.5%)، حيث يخشى المستثمرون من أن الذكاء الاصطناعي قد يلتهم نماذج أعمال البرمجيات التقليدية. أعلنت شركة ميتا عن تسريح 8000 موظف في إطار تحويل مواردها نحو الذكاء الاصطناعي، وقدمت مايكروسوفت حزم إنهاء خدمة طوعية لأول مرة في تاريخها، وكشفت أوبن إيه آي عن GPT-5.5، وكل ذلك يعزز الانطباع بأن قطاع التكنولوجيا يشهد تحولاً جذرياً. لا يزال سوق الأسهم في وضع "القيادة المحدودة"، حيث تُعزى المكاسب بشكل شبه حصري إلى قطاع أشباه الموصلات، إذ سجل مؤشر iShares Semiconductor ETF مكاسبه للجلسة السابعة عشرة على التوالي، بينما انخفض مؤشر البرمجيات بنسبة 16% منذ بداية العام.

على الرسم البياني اليومي لمؤشر US100، نلاحظ اتجاهاً صعودياً واضحاً بدأ منذ أدنى مستوى له عند حوالي 24959 نقطة مع بداية العام، ودفع المؤشر إلى مستوياته الحالية عند حوالي 27095 نقطة. يتحرك السعر ضمن قناة اتجاه صعودي منتظم، مسجلاً قمم وقيعان أعلى بشكل منهجي، مما يؤكد قوة المشترين. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) (14)، الذي بلغ 73.29، متجاوزًا بذلك منطقة ذروة الشراء عند 70، والتي تُشير تاريخيًا إلى زيادة خطر التصحيح أو على الأقل التماسك. تُشير الشموع الأخيرة إلى بعض التردد حول المستويات المرتفعة الحالية، وقد تكون جلسة الخميس - التي سجل خلالها المؤشر مستوىً قياسيًا جديدًا خلال اليوم قبل أن يُغلق في النهاية على انخفاض - علامة مبكرة على تراجع الزخم الصعودي.

