🟡مخطط اليوم: انخفاض أسعار الذهب قبل التضخم (12.05.2026)

- انخفض سعر الذهب إلى ما دون 4700 دولار للأونصة.
- يُعدّ مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أهم تقرير اقتصادي كلي يؤثر على الذهب والدولار.
- أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة للربع الأول من عام 2026 دعمًا للذهب، مع بعض التراجعات الطفيفة.
تراجعت أسعار الذهب بنحو 0.5% خلال جلسة تداول الثلاثاء، بعد عدة أيام من الركود وعدم قدرتها على تجاوز مستوى 4700 دولار للأونصة بشكل حاسم. والجدير بالذكر أن السعر لا يزال أدنى من المتوسط المتحرك لـ 100 فترة وخط الاتجاه الهابط.
نشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في قيمة الدولار، مدفوعًا ليس فقط بتوقعات ارتفاع التضخم، بل أيضًا بالجمود الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وتشير التقارير إلى أن ترامب يدرس استئناف الأعمال العدائية في إيران بعد رفض خطة السلام الأخيرة.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك اليوم إلى 3.7% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.7% على أساس سنوي. وإذا ما استمر التضخم مرتفعًا، فسيزداد الضغط على البنك المركزي، مما قد يؤثر سلبًا على أسعار المعادن النفيسة على المدى القريب. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الفضة تجاوزت منطقة مقاومتها أمس، مصحوبة بانتعاش حاد في أسعار النحاس.
لا تزال التوقعات الأساسية للذهب قوية: فالطلب مدفوع بعمليات شراء البنوك المركزية وإقبال المستثمرين الأفراد على شراء الذهب المادي. مع ذلك، شهد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة انخفاضًا ملحوظًا في الربع الأول، ولم نشهد حتى الآن انتعاشًا ملموسًا، رغم بلوغ وول ستريت مستويات قياسية. يحتاج الذهب إلى تحسن واضح في الأوضاع في الشرق الأوسط، وإلى يقين بأن التضخم مؤقت ولن يؤدي إلى موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة.
البيانات الرئيسية: تقرير مجلس الذهب العالمي
- إجمالي الطلب (بما في ذلك خارج البورصة): ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1230 طنًا. في المقابل، وباستثناء خارج البورصة، انخفض الطلب بنسبة 9% على أساس سنوي و10% على أساس ربع سنوي.
- مشتريات قياسية من البنوك المركزية: اشترت البنوك المركزية 243 طنًا من الذهب.
- استهلاك المجوهرات: انخفض الطلب على المجوهرات بشكل حاد بنحو الربع على أساس سنوي وربع سنوي، ليصل إلى 335 طنًا.
- عرض الذهب: ارتفع إجمالي العرض بشكل طفيف على أساس سنوي، ليصل إلى 1230 طنًا؛ ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالربعين السابقين، مما قد يشير إلى عجز محتمل مستمر.
