مخطط اليوم: انخفاض العقود الآجلة لناسداك بنسبة 0.6% رغم تجاوز أرباح شركة TSMC التوقعات! هل هذا دليل على صحة الذكاء الاصطناعي؟ (16.07.2026)

على الرغم من الأرباح القياسية التي حققتها شركة TSMC في الربع الثاني ورفعها لتوقعاتها للعام بأكمله، إلا أن العقود الآجلة لمؤشر ناسداك تتداول على انخفاض. وقد تفاقم رد الفعل التقليدي المتمثل في "بيع الأسهم عند صدور الأخبار" تجاه TSMC بشكل كبير بسبب التصعيد الجيوسياسي المفاجئ والشديد في الخليج العربي. هذا التأثير المزدوج المتمثل في تراجع التقييمات وصدمة جديدة في إمدادات الطاقة يُسرّع من وتيرة "النفور من المخاطرة" في الأسواق العالمية، ويزيد من الشكوك التي بدأت تظهر بالفعل في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
التحليل الفني: US100 (النصف الأول)
أدى التراجع الذي أعقب إعلان الأرباح والتداعيات الجيوسياسية إلى انخفاض مؤشر US100 إلى ما دون متوسطاته المتحركة الأسية قصيرة ومتوسطة الأجل (المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام عند 29,675.34، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 30 يومًا عند 29,727.24، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم عند 29,731.29). تجاوز المؤشر مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% (29,632.59) ويقترب بسرعة من نقطة تحول فنية حاسمة: خط الاتجاه الصاعد الذي يربط أدنى مستويات التأرجح في يوليو، والذي يقع بالقرب من مستوى فيبوناتشي 78.6% (29,524.67). انخفض مؤشر القوة النسبية (14) إلى 37.6، مما يُظهر ضغط بيع قوي على المدى القريب، ولكنه يُشير إلى أن السوق يقترب من منطقة ذروة البيع. يجب على المشترين الدفاع عن دعم خط الاتجاه الرئيسي هذا لمنع تصحيح أعمق نحو مستوى فيبوناتشي 100% عند 29,387.19.
المصدر: xStation5
ما الذي يدفع مؤشرات ناسداك الآجلة (US100) اليوم؟
يعكس ضغط البيع الصباحي تداعيات نتائج أرباح شركة TSMC، التي لم تُفلح في إنعاش سوق أشباه الموصلات المُثقل أصلاً بجوّ من التشاؤم (انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2% أمس). ويتسارع هذا التغيير في السوق مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما يُسلط الضوء على هشاشة سلسلة توريد السيليكون العالمية ومحدودية إمداداتها.
أرقام وتوقعات TSMC القياسية للربع الثاني:
- صافي دخل قياسي: حققت TSMC صافي دخل قياسي في الربع الثاني بلغ 706.56 مليار دولار تايواني جديد (بزيادة قدرها 23.4% مقارنةً بالربع السابق)، متجاوزةً بذلك بسهولة تقديرات LSEG الذكية البالغة 632.64 مليار دولار تايواني جديد، وتوقعات بلومبيرغ البالغة 623.73 مليار دولار تايواني جديد.
- صافي دخل قياسي: حققت TSMC صافي دخل قياسي في الربع الثاني بلغ 706.56 مليار دولار تايواني جديد (بزيادة قدرها 23.4% مقارنةً بالربع السابق)، متجاوزةً بذلك بسهولة تقديرات LSEG الذكية البالغة 632.64 مليار دولار تايواني جديد، وتوقعات بلومبيرغ البالغة 623.73 مليار دولار تايواني جديد.
- نمو الإيرادات: ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 1.27 تريليون دولار تايواني جديد (حوالي 39.45 مليار دولار أمريكي)، متجاوزةً التوقعات.
- مؤشرات الربحية: حافظت كفاءة التشغيل على مستواها المتميز، حيث ارتفعت هوامش الربح الإجمالية إلى 67.7% (مقابل 67.1% المتوقعة) ووصلت هوامش الربح التشغيلية إلى 60.3% (مقابل 58.6% المتوقعة).
- توقعات قوية للربع الثالث: تتوقع الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أن تتراوح مبيعات الربع الثالث بين 44.6 مليار دولار و45.8 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي بلغت 43.11 مليار دولار. كما تتوقع الشركة أن تتراوح هوامش الربح الإجمالية للربع الثالث بين 65% و67%.
- رفع التوقعات للعام بأكمله: في إشارة إلى الطلب المستقبلي الهائل، رفعت شركة TSMC توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 60 مليار دولار و64 مليار دولار (مقارنةً بنطاق يتراوح بين 52 مليار دولار و56 مليار دولار سابقًا). كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو إيراداتها السنوية بالدولار الأمريكي إلى ما يزيد قليلاً عن 40%، بعد أن كانت تقديراتها السابقة تتجاوز 30%.
الرؤية الأوسع للذكاء الاصطناعي:
- الطلب الفعلي على أجهزة الذكاء الاصطناعي: بصفتها المصنّع التعاقدي الرئيسي لشركات Nvidia وApple وAMD وBroadcom، تُعدّ إيرادات TSMC القياسية مؤشراً دقيقاً يُظهر أن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال يعمل بكامل طاقته.
- نقص مستمر في العرض: لا تزال الفجوة الهيكلية في رقائق السيليكون المتطورة قائمة دون أي مؤشرات على الانحسار. وقد حذّر الرئيس التنفيذي، سي سي وي، مؤخراً من أن الشركة لن تتمكن من بناء طاقة إنتاجية كافية لتلبية طلب العملاء الأمريكيين لسنوات، حتى مع دخول المزيد من خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة حيز التشغيل (بما في ذلك استثمار يُقدّر بنحو 265 مليار دولار في مقرها بولاية أريزونا). يؤكد هذا النقص في الإمدادات شركة SK Hynix العملاقة في مجال الذاكرة، والتي تتوقع استمرار نقص ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) لما بعد عام 2030.
- الإنفاق المفرط وتقلبات التقييم: على الرغم من الأساسيات الاستثنائية، فإن ردة الفعل السلبية الفورية لمؤشر ناسداك تُبرز تزايد شكوك السوق. فمع توجه شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل Meta ومنافسيها لإنفاق أكثر من 725 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام وحده، يتزايد قلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت هذه الشركات تُفرط في بناء قدراتها مقارنةً بإيراداتها المستقبلية الفعلية. ولأن جزءًا كبيرًا من هذا الإنفاق ممول من ديون الشركات المتزايدة، فإن أسهم شركات التكنولوجيا لا تزال شديدة الحساسية لتقلبات التقييم.
الذهب يحافظ على سعره فوق 4000 دولار 🚩 ما هو مستقبل المعدن النفيس؟
الجدول الزمني الاقتصادي: الأرباح ومبيعات التجزئة الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي تتنافس على جذب انتباه المستثمرين (16.07.2026)
عاجل: ارتفاع GBPUSD بنسبة 0.1% بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي فاقت التوقعات
حصاد الأسواق: انخفاض في الأسواق الآسيوية بسبب عمليات بيع مكثفة لأشباه الموصلات الأمريكية. الأنظار متجهة نحو شركة TSMC