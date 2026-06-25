مخطط اليوم 🚩 انخفاض سعر AUDUSD رغم بيانات سوق العمل الأسترالية القوية

أثبت سوق العمل الأسترالي مرونةً فاقت التوقعات، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4.4% من أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 4.5%، بينما ارتفع التوظيف بمقدار 40.3 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 30 ألف وظيفة تقريبًا. في الوقت نفسه، فاجأ الإنفاق الاستهلاكي الجميع بارتفاعه بنسبة 1.3% في مايو/أيار، مقابل توقعات السوق التي كانت تشير إلى 0.5% فقط. بالنسبة للمستثمرين، فإن الاستنتاج الرئيسي هو أن اجتماع قوة سوق العمل، ومرونة المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، يُعقّد احتمالية لجوء بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إلى تخفيف السياسة النقدية مبكرًا. لا تزال أسواق المال تُشير إلى احتمال بنسبة 80% تقريبًا بأن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس/آب، إلا أن البيانات الأخيرة عززت الحجج المؤيدة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى. بالنسبة للدولار الأسترالي، يُوفر هذا دعمًا محتملاً من بنك مركزي يتبنى سياسة نقدية متشددة نسبيًا، على الرغم من أن اتجاه الدولار الأسترالي على المدى المتوسط ​​سيعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل القادمة.

سوق العمل: أرقام رئيسية تتجاوز التوقعات

أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي انخفاض معدل البطالة إلى 4.4%، بعد أن كان قد ارتفع سابقًا إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات. وكانت هذه مفاجأة مهمة، إذ توقع الاقتصاديون بقاء البطالة عند 4.5%.

وزاد التوظيف بمقدار 40.3 ألف وظيفة، متجاوزًا بذلك توقعات السوق بشكل ملحوظ. وفي الوقت نفسه، فقد نحو 18.3 ألف شخص وظائفهم، مما جعل الوضع العام لسوق العمل إيجابيًا بشكل كبير.

كما أشار مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى انخفاض عدد الأشخاص المنتظرين لبدء وظائف جديدة خلال شهر مايو، مما ساهم في تعزيز التوظيف وخفض البطالة.

ومن بين الجوانب الأقل إيجابية في التقرير انخفاض ساعات العمل بنسبة 1.1%. ووفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي، يُعزى ذلك بشكل كبير إلى تعويض الأستراليين عن الإجازات التي لم يأخذوها خلال شهر أبريل.

للوهلة الأولى، يبدو التقرير قويًا للغاية: فالبطالة تتراجع، والتوظيف في ازدياد، والإنفاق الاستهلاكي في ارتفاع. تُعدّ هذه الظروف عادةً داعمةً لكلٍّ من الدولار الأسترالي وعوائد السندات الحكومية. مع ذلك، يُشير انخفاض ساعات العمل وبطء نموّ التوظيف خلال الأرباع الأخيرة إلى أن سوق العمل قد لا يكون قويًا كما توحي الأرقام المعلنة. قد يكون الاقتصاد على وشك الوصول إلى نقطة تحوّل، لكنه لم يصل إليها بعد. بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي، لا تُقدّم البيانات الأخيرة أدلةً كافيةً على تباطؤ الأوضاع الاقتصادية بشكلٍ مستدام.

يواجه بنك الاحتياطي الأسترالي مهمةً صعبةً لتحقيق التوازن.

يتمثّل دور بنك الاحتياطي الأسترالي في تحقيق هدفين: الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف (2-3%)، ودعم التوظيف الكامل. تُشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال يتمتّع بمرونةٍ كبيرةٍ تُصعّب على البنك المركزي التحوّل بسهولةٍ نحو نهجٍ مماثلٍ للنهج الهولندي.

لذا، ستكون مجموعة بيانات التضخم وسوق العمل لشهر يونيو حاسمةً، إذ ستُمثّل آخر مجموعةٍ رئيسيةٍ من المعلومات الاقتصادية الكلية قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في أغسطس.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي مؤخرًا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.35%، وذلك بعد ثلاث زيادات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الفائدة الأساسي الرسمي من 3.60% إلى 4.35%.

بالنسبة للأسواق المالية، لا يزال اجتماع أغسطس/آب متأرجحًا. لا تزال أسواق المال تُرجّح بنسبة 80% تقريبًا تجميد رفع أسعار الفائدة، إلا أن تحسن بيانات التوظيف وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي يجعلان اتخاذ مثل هذا القرار أكثر صعوبة.

يبقى التضخم هو الخطر الرئيسي. انخفض معدل التضخم الرئيسي في أستراليا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 4.0% على أساس سنوي في مايو/أيار، بعد أن كان 4.2% في أبريل/نيسان. للوهلة الأولى، يبدو هذا خبرًا مُشجعًا لبنك الاحتياطي الأسترالي.

مع ذلك، يعود جزء كبير من هذا التحسن إلى التخفيض المؤقت الذي أقرته الحكومة الأسترالية لضرائب الإنتاج على الوقود. انخفضت أسعار وقود السيارات بنسبة 11.9% في مايو/أيار، بعد انخفاضها بنسبة 7.0% في أبريل/نيسان.

والأهم من ذلك، ارتفع متوسط ​​معدل التضخم المُعدَّل - وهو المقياس المُفضَّل لدى بنك الاحتياطي الأسترالي للتضخم الأساسي - إلى 3.6% من 3.4%، مما يُشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية حتى بعد استبعاد أكثر مكوناتها تقلبًا.

بالنسبة للمتداولين، يُعدّ هذا الجانب حاسمًا في تحليل التضخم. فما لم يبدأ التضخم الأساسي بالانخفاض بشكلٍ ملحوظ، قد لا يجد بنك الاحتياطي الأسترالي خيارًا سوى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة أو حتى النظر في رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

انتعاش الإنفاق الأسري

من أبرز سمات أحدث البيانات ارتفاع الإنفاق الأسري بنسبة 1.3% خلال شهر مايو، ما يمثل انتعاشًا ملحوظًا بعد انخفاضات بلغت 1.1% في أبريل و1.7% في مارس.

تجاوز هذا الرقم التوقعات بشكل كبير، والتي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.5%، ما يدل على أن المستهلكين الأستراليين ما زالوا يتمتعون بقدرة ملحوظة على الصمود رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة وزيادة أقساط الرهن العقاري.

يعكس جزء من هذا الارتفاع عودة عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران إلى وضعها الطبيعي بعد الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا تزال الصورة العامة على حالها: فالإنفاق الأسري لم يُظهر بعد أي مؤشرات على تباطؤ ملحوظ.

يمثل هذا تحديًا آخر لبنك الاحتياطي الأسترالي، إذ يستمر سوق العمل القوي في دعم دخول الأسر، ما يُسهم في استدامة الاستهلاك ويُصعّب إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.

لا يزال أصحاب قروض الرهن العقاري تحت ضغط

منذ بداية عام 2026، ارتفع سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الأسترالي من 3.60% إلى 4.35%. أدت ثلاث زيادات متتالية في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى زيادة القسط الشهري المتوسط ​​لقرض عقاري نموذجي بقيمة 736,000 دولار أسترالي بحوالي 342 دولارًا أستراليًا.

وعلى أساس سنوي، يُترجم هذا إلى ما يقارب 4,128 دولارًا أستراليًا كتكاليف اقتراض إضافية. وفي حال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة، تتوقع شركة Compare the Market أن يرتفع متوسط ​​الأقساط الشهرية بمقدار 114 دولارًا أستراليًا إضافيًا.

وبإضافة الزيادات السابقة، سترتفع تكاليف خدمة الرهن العقاري السنوية بحوالي 5,472 دولارًا أستراليًا. وهذا أمر بالغ الأهمية للمستثمرين، لأن الوضع المالي للأسر لا يزال أحد أهم قنوات تأثير السياسة النقدية في أستراليا.

والمفارقة تكمن في أنه على الرغم من الضغوط المتزايدة على المقترضين، لم يتراجع الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ. وهذا يزيد من احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الأسترالي في اعتبار الاقتصاد قويًا للغاية.

لا يزال نقص العمالة منتشرًا على نطاق واسع

فعلى الرغم من مستويات الهجرة القياسية، لا تزال الشركات الأسترالية تُبلغ عن نقص حاد في العمالة. بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، لا تزال فرص العمل الشاغرة أعلى بنسبة 45% من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تجاوزت 325 ألف وظيفة شاغرة لخمس سنوات متتالية.

لا تزال أشد حالات النقص حدةً في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث ارتفعت فرص العمل الشاغرة بنسبة 90% مقارنةً بما قبل الجائحة. كما ارتفعت فرص العمل الشاغرة في قطاع التصنيع بنسبة 78%، وفي قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بنسبة 76%، بينما لا تزال فرص العمل الشاغرة في قطاع التعدين أعلى بنسبة 58%.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لأن استمرار نقص العمالة يُبقي ضغوط الأجور مرتفعة. وطالما استمرت الشركات في التنافس على العمال، فقد يبقى تضخم الأجور أعلى من المستوى المطلوب حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي العام.

بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي، يعني هذا أن سوق العمل قد يبقى ضيقًا للغاية بحيث لا يعود التضخم الأساسي إلى مستواه المستهدف بسرعة. أما بالنسبة للمستثمرين، فيزيد هذا من احتمالية استمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول.

تداعيات ذلك على الدولار الأسترالي – رسم بياني لزوج العملات AUD/USD

يُعدّ أحدث تقرير لسوق العمل داعماً بشكل عام للدولار الأسترالي، إذ يُعزز من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. فارتفاع معدلات التوظيف، وانخفاض معدلات البطالة، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي، كلها عوامل تُقلل من فرص البنك المركزي الأسترالي في التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

بالنسبة لأزواج العملات مثل AUD/USD وAUD/JPY وEUR/AUD، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كانت الأسواق ستبدأ في تغيير توقعاتها من تجميد أسعار الفائدة إلى رفعها مجدداً. إذا استمرت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الارتفاع، فقد يتلقى الدولار الأسترالي دعماً إضافياً من خلال قناة أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، يبقى الدولار الأسترالي شديد الحساسية لميول المخاطر العالمية، وأسعار السلع، والتطورات في الصين. مع ذلك، قد لا تكون البيانات الاقتصادية الكلية المحلية القوية وحدها كافية لتوليد اتجاه صعودي مستدام إذا أصبحت الظروف العالمية أقل دعماً للعملات الدورية.

الخلاصة الرئيسية للمستثمرين واضحة: لقد قلّل أحدث تقرير لسوق العمل من توقعات التحول المبكر نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً من قِبل البنك المركزي الأسترالي، بينما زاد بشكل كبير من أهمية إصدار تقرير التضخم القادم.

بالنظر إلى الرسم البياني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، نجد أن الزوج قد انخفض دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 200 (الخط الأحمر)، والذي كان بمثابة نقطة انطلاق للارتدادات منذ أبريل 2025. والسؤال الأهم الآن هو ما إذا كان هذا الانخفاض الأخير يُشير إلى بداية انعكاس اتجاه أكثر استدامة أم مجرد تصحيح أعمق مماثل للتراجعات السابقة. يقع أقرب مستوى دعم رئيسي حول 0.67، وهو ما يتوافق مع أدنى مستويات التأرجح في مارس، بينما يُمثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 200 بالقرب من 0.70 مستوى المقاومة الرئيسي حاليًا.

المصدر: xStation5