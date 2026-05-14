مخطط اليوم: انخفاض سهم CHN.cash بنسبة 2.3% وسط عمليات جني أرباح قياسية 📉

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر هنتنغتون للأوراق المالية (CHN.cash) بنسبة 2.3%، متراجعةً بذلك عن كامل مكاسبها التي حققتها أمس. يشهد سوق الأسهم الصيني عمليات جني أرباح واسعة النطاق، في ظل ترقب الأسواق للنتائج المحتملة لقمة ترامب-شي في الصين.
انخفض سعر سهم CHN.cash بعد وصوله إلى مستوى 61.8، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي للموجة الهبوطية الأخيرة. ويتلقى السهم حاليًا دعمًا من المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA100، باللون البنفسجي الداكن). ويمكن الحفاظ على الاتجاه الصعودي الحالي إذا حافظ المشترون على السعر فوق مستوى 38.2 فيبوناتشي، بينما من المرجح أن يؤدي اختراق مستوى EMA30 (باللون البنفسجي الفاتح) إلى فتح المجال لتصحيح أعمق. المصدر: xStation5
ما هي العوامل المؤثرة على سهم CHN.cash اليوم؟
- جني الأرباح بعد بلوغه أعلى مستوياته في عدة سنوات: شهدت الأسهم الصينية ارتفاعًا ملحوظًا قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ. ومع ذلك، ومع بدء المحادثات، تراجع مؤشرا CSI 300 وShanghai Composite من أعلى مستوياتهما في 4.5 و11 عامًا على التوالي. ويعود هذا التراجع إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق في مختلف القطاعات، حيث يدرس المستثمرون النتائج المحتملة للمناقشات الحاسمة بشأن الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي.
- لا تقدم يُذكر بشأن إيران: يعكس انخفاض مؤشر هنتنغتون للأوراق المالية والاستثمارات (HSCEI) قلة التقدم المُحرز في الحرب الإيرانية خلال القمة. فبينما تواجه الصين أدنى معدلات نمو لها منذ عام 1991، يُهدد الصراع إمدادات الطاقة الحيوية وخطوط الشحن عبر مضيق هرمز. ورغم الضغوط الأمريكية على بكين للتدخل كوسيط سلام، ظل بيان القمة الرسمي غامضًا بشأن الشرق الأوسط، مُركزًا بدلًا من ذلك على التجارة وتايوان. ويُلقي هذا الغموض الجيوسياسي المُستمر بظلاله على معنويات المستثمرين في الأسهم الصينية.
- ارتفاع قيمة اليوان: ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، حيث بلغ سعر الصرف المحلي 6.7877. وقد أدى هذا الارتفاع بنسبة 3% منذ بداية العام، مدفوعًا بفائض تجاري ضخم، إلى موجة من جني الأرباح في أسواق الأسهم. وانخفضت المؤشرات مع ارتفاع قيمة العملة، ما جعل أعلى مستوياتها المُسجلة في السنوات الأخيرة تبدو مُبالغًا فيها.
