مخطط اليوم 📈 ارتداد البيتكوين فوق 76 ألف دولار في محاولة لعكس الاتجاه (21.04.2026)

يوم الثلاثاء، تجاوز سعر البيتكوين مجدداً مستوى 76,000 دولار، محاولاً استئناف زخمه الصعودي الأخير وسط تحسن معنويات أسواق الأسهم. وازدادت شهية المخاطرة بالتزامن مع الآمال في إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية، مما دعم الطلب على المزيد من الأصول ذات المخاطر العالية.

يركز المستثمرون على المفاوضات الأمريكية الإيرانية المرتقبة في إسلام آباد، والمقرر عقدها قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء. وقد ساهمت التوقعات بتحقيق تقدم دبلوماسي في دعم معنويات السوق بشكل عام.

كما تُعزز مكاسب البيتكوين الارتفاع الذي شهده وول ستريت الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعةً بتراجع المخاوف الجيوسياسية وقوة أسهم شركات التكنولوجيا.

على مدى عدة أشهر، أظهر سوق البيتكوين نمطاً متكرراً: فغالباً ما تتبع الارتفاعات تراجعات سريعة. ويعكس هذا قدرة السوق على الصعود، ولكنه يكافح للحفاظ على الزخم بمجرد الوصول إلى مستويات المقاومة الرئيسية.

كما حظي البيتكوين بدعم من الاهتمام المؤسسي المستمر والتدفقات الثابتة إلى منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية.

ووفقاً لمحللي IG ، يتأثر تقلب السوق أيضاً بما يُعرف بنشاط الحيتان. يُراكم كبار المستثمرين البيتكوين خلال فترات انخفاض الأسعار، مما يُساعد على الحد من ضغوط الهبوط.

كما تتجه أنظار السوق إلى جلسة استماع تثبيت كيفن وارش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُتابع جلسة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء عن كثب بحثًا عن مؤشرات حول سياسة أسعار الفائدة المستقبلية.

وفي تصريحاته يوم الاثنين، أكد وارش على أهمية استقلالية البنك المركزي، لكنه أشار إلى ضرورة التزام الاحتياطي الفيدرالي بنطاق اختصاصه، والتركيز بشكل أساسي على السياسة النقدية بدلًا من الأهداف الاقتصادية أو السياسية الأوسع.

إلى جانب أسعار الفائدة، يُقيّم المستثمرون أيضًا آراء وارش بشأن الرقابة المالية، إذ قد يؤثر نهجه في التنظيم وهيكلة السوق على التطور طويل الأجل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

بيتكوين (إطار زمني يومي واحد)

أثار تجاوز سعر البيتكوين 76,000 دولار أمريكي الآمال في استمرار الاتجاه الصعودي، مع احتمال اختبار نطاق 82,000-83,000 دولار أمريكي، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) - وهو مستوى تحوّل من دعم إلى مقاومة ولم يُكسر منذ أكتوبر 2025. أما في حال الانخفاض، فإن الهبوط إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، حوالي 75,000 دولار أمريكي، قد يُشير إلى عودة الاتجاه الهبوطي وجني الأرباح، مع احتمال حدوث انخفاض أقوى نحو مستوى 60,000 دولار أمريكي.