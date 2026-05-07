مخطط اليوم: ارتفاع EURUSD، لكنه لا يزال مجرد توقعات، وليس اتجاهاً واضحاً

في جلسة اليوم، يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا حول مستوى 1.17، إلا أن هذا الارتفاع لا يعود إلى عامل واحد مهيمن. بل يعكس مزيجًا من عدة عوامل متوازية، منها ثبات أسعار الفائدة من قبل كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وتحسن المعنويات المرتبط باحتمالية تخفيف حدة التوترات حول إيران، وبيانات صناعية ألمانية أقوى من المتوقع. ومن المهم التأكيد على أن هذا الارتفاع الحالي يبدو أقرب إلى إعادة تقييم للتوقعات منه إلى تحول دائم في العوامل الأساسية.

ما الذي يُؤثر على حركة سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي؟

البنك الاحتياطي الفيدرالي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن السوق يتوقع بالفعل خفضها.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مُشيرًا إلى تباطؤ تدريجي في الزخم الاقتصادي وتزايد حساسية سوق العمل. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة خارج السيطرة تمامًا، لا سيما في قطاع الخدمات والتضخم الأساسي، حيث لا تزال ضغوط الأسعار مُستمرة. على الرغم من ذلك، تتوقع الأسواق بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة في المستقبل، ليس كرد فعل على انخفاض التضخم السريع، بل كرد فعل على ضعف مُحتمل في النشاط الاقتصادي. يُقلل هذا السيناريو من جاذبية الدولار الأمريكي ويدعم تدريجيًا سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي من خلال توقعات تضييق الفارق في أسعار الفائدة.

البنك المركزي الأوروبي لا يزال حذرًا، ولا يوجد مسار تلقائي لرفع أسعار الفائدة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضًا على أسعار الفائدة دون تغيير، مُحافظًا على موقف تواصل حذر يعتمد على البيانات. في حين أن بعض التوقعات لا تزال تسمح بمزيد من التشديد، إلا أن الرأي السائد يبقى هو اتخاذ قرارات مدفوعة بالاستقرار والتضخم بدلًا من دورة رفع أسعار فائدة مُكثفة. في الوقت نفسه، تُحدّ البيانات الاقتصادية الحقيقية المُحسّنة، لا سيما من ألمانيا، من التوقعات السابقة بتباطؤ أعمق في منطقة اليورو، مما يدعم العملة الموحدة من خلال النشاط الاقتصادي وليس من خلال توقعات السياسة النقدية وحدها.

الجغرافيا السياسية والآمال في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران

تُساهم التقارير التي تُشير إلى احتمال خفض حدة التوترات المحيطة بإيران في تحسين معنويات المستثمرين العالميين. ويُقلل انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية من الطلب على الدولار الأمريكي باعتباره عملة ملاذ آمن تقليدية، بينما يُفيد الأصول الحساسة للمخاطر مثل اليورو. إضافةً إلى ذلك، يُخفف احتمال تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط الضغط على أسعار الطاقة، مما قد يُقلل على المدى المتوسط ​​من الضغوط التضخمية ويُعزز التوقعات بموقف أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

أداء ألماني مُفاجئ يُعزز المعنويات الأوروبية

تُمثل البيانات الصناعية الألمانية الأقوى من المتوقع عنصرًا هامًا في صورة السوق الحالية. وفي ظل المخاوف السابقة بشأن الركود في أوروبا، يُساعد هذا الإصدار على استقرار التصورات حول منطقة اليورو. نتيجةً لذلك، يُنظر إلى اليورو بشكل متزايد ليس فقط من منظور الضعف الدوري، بل أيضاً كبديل مستقر نسبياً للدولار الأمريكي، لا سيما في ظل بيئة تتسم بتغير توقعات السياسة النقدية.

ما هي العوامل الأخرى المؤثرة على السوق في الخلفية؟

إلى جانب قرارات البنوك المركزية وبيانات الاقتصاد الكلي، يبقى المحرك الرئيسي هو وتيرة تغير توقعات السوق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي المستقبلية. يمر السوق حالياً بمرحلة إعادة تقييم، وليس بتحول كامل في الدورة الاقتصادية. وهذا ما يجعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حساساً بشكل خاص للبيانات الواردة وتصريحات البنوك المركزية التي قد تؤكد أو تُعارض سيناريو التيسير النقدي الأمريكي الأسرع المصحوب بسياسة مستقرة نسبياً في أوروبا. في مثل هذه البيئة، حتى البيانات الأوروبية الإيجابية بشكل معتدل يمكن أن تدعم اليورو على المدى القصير، لكن استدامة هذا الاتجاه ستعتمد في نهاية المطاف على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتجه فعلاً نحو تيسير نقدي أكثر حسمًا.