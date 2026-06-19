مخطط اليوم: ارتفاع GBPCHFمع انتعاش مبيعات التجزئة 📈 (19.06.2026)

يستعيد الجنيه الإسترليني زخمه في نهاية الأسبوع، مدفوعًا ببيانات اقتصادية بريطانية فاقت التوقعات. وقد نجح هذا الارتفاع المفاجئ في مبيعات التجزئة في وقف التراجع العام للجنيه الإسترليني مقابل معظم عملات مجموعة العشر. ويقود هذا الانتعاش زوج الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري، الذي تجاوز المتوسطات المتحركة الرئيسية بشكل واضح، مما عزز مكانة الجنيه القوية في أوروبا يوم الجمعة.

يُظهر زوج الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري اتجاهًا صعوديًا، حيث ارتفع بقوة إلى 1.0651 بعد أن وجد دعمًا قرب مستوى فيبوناتشي 38.2%. ويتداول الزوج حاليًا فوق المتوسطات المتحركة الأساسية لـ 10 و30 و100 يوم، مما يعزز الاتجاه الصعودي. ومع وصول مؤشر القوة النسبية إلى 56.7، هناك مجال واسع لمزيد من المكاسب نحو أعلى مستوياته المحلية الأخيرة. المصدر: xStation5

ما الذي يدفع زوج الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري اليوم؟