مخطط اليوم 🔼 ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% مع انتعاش قطاع أشباه الموصلات (21.07.2026)

تزايد قلق المستثمرين حيال ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من تراجع زخم أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد أثر ذلك سلبًا على معنويات المستثمرين في مؤشر ناسداك، الذي انخفض بنحو 6.5% عن أعلى مستوياته الأخيرة، ولا يزال بعيدًا عن أي تصحيح فني يُذكر.

أهم الحقائق: انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا، متصدرةً مكاسب مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ومؤشر نيكاي 225 الياباني، بينما تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح مرتفع.

أبرزت أحدث تقارير أرباح شركتي ASML و TSMC - وهما من الركائز الأساسية لسوق الذكاء الاصطناعي الصاعدة - زخمًا قويًا استثنائيًا وتوسعًا سريعًا ومستمرًا لأعمالهما.

حذرت غولدمان ساكس من أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية العام، فقد يرتفع سعر خام برنت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل.

أفادت قنوات دبلوماسية بوجود مفاوضات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 10 أيام، مما رفع الآمال في تخفيف مؤقت للتوترات في الشرق الأوسط.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى بقليل من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى أن التقييمات لا تزال قريبة من المعدلات التاريخية رغم الارتفاع الأخير.

ووفقًا لبيانات فاكت سيت، من المتوقع أن تحقق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا في ربحية السهم بنسبة تقارب 30% على أساس سنوي هذا الربع، بينما ارتفع المؤشر نفسه بنحو 18% خلال الفترة نفسها.

من المرجح أن يبقى التذبذب في مؤشر ناسداك 100 مرتفعًا هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تعلن شركتا تسلا وألفابت عن أرباحهما بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وقبل جلسة التداول الأمريكية، ستعلن شركتا 3 M وتشارلز شواب عن نتائجهما الفصلية، في حين أن جدول البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية اليوم خفيف للغاية، ولا يُتوقع صدور أي بيانات رئيسية تُؤدي إلى تذبذب السوق بمفردها.

يتجه اهتمام المستثمرين بشكل متزايد نحو موسم إعلان الأرباح والتطورات في العلاقات الأمريكية الإيرانية، فضلًا عن التوجهات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا في منطقة الخليج العربي.

ستعلن شركة إنتل عن أرباحها بعد إغلاق جلسة الخميس، وقد تكون نتائجها ذات أهمية بالغة لقطاع أشباه الموصلات، الذي تعرض لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة.

مخطط مؤشر ناسداك 100 (إطار زمني يومي واحد)

منذ موجة البيع التي أعقبت الحرب التجارية وتراجع زخم السوق بين فبراير وأبريل 2025، لم يمكث مؤشر ناسداك 100 لأكثر من أسبوع دون متوسطه المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي) إلا مرات معدودة. وباستثناء مارس 2026، عندما تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، تعافى المؤشر باستمرار فوق هذا المتوسط ​​المتحرك خلال بضع جلسات تداول. إذا تكرر نمط مماثل، فسيتعين على المشترين استعادة مستويات المقاومة حول 29,500 و30,000 نقطة. ويقع الدعم الرئيسي في منطقة 28,900-29,000 نقطة، حيث ظهر اهتمام شرائي سابق. قد يؤدي كسر حاسم أسفل هذه المنطقة إلى فتح الطريق لانخفاض نحو 26500 نقطة، بالقرب من أعلى المستويات المسجلة في يناير 2026.

المصدر: xStation 5