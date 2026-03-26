مخطط اليوم 🚩 ارتفاع مؤشر VIX بنسبة 2.5% وسط تزايد حالة عدم اليقين في سوق الأسهم (26.03.2026)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (CBOE VIX) بنحو 2.5% اليوم وسط تراجعات متجددة في وول ستريت وارتفاع أسعار النفط، الذي تجاوز مجدداً مستوى 100 دولار للبرميل. ونادراً ما شهدت تقلبات السوق خلال اليوم هذا الارتفاع في الأرباع الأخيرة. ولا يزال عدم اليقين لدى المستثمرين مرتفعاً للغاية.

وقد ارتفعت تقلبات العقود الآجلة لمؤشر VIX خلال اليوم إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر. يقيس هذا المؤشر تقلبات الأسعار خلال يوم تداول واحد بفواصل زمنية مدتها 15 دقيقة. ويبلغ المستوى الحالي حوالي أربعة أضعاف المتوسط، الذي يُلاحظ عادةً خلال فترات الذعر الشديد في السوق.

في الوقت نفسه، ارتفعت التقلبات الضمنية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، والتي تعكس الحركة اليومية المتوقعة للمؤشر، إلى حوالي 1.77%، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2025. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تشهد سوى جلستين تداوليتين تحركات تتجاوز 1.75%. يشير هذا إلى أن أسواق العقود الآجلة والخيارات تُسعّر تقلبات أعلى بكثير مما يشهده مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فعليًا.

مؤشر تقلبات السوق (VIX) (الإطار الزمني اليومي)

يستأنف مؤشر تقلبات السوق (VIX) مساره الصعودي، وقد لامس مجددًا مستوى الدعم قرب الحد السفلي لخط الاتجاه الصاعد. قد يؤدي تجاوز مستوى 26 إلى زيادة احتمالية الارتفاع نحو 28، الذي يُمثل الحد العلوي للقناة الصاعدة التي اخترقها المؤشر الأسبوع الماضي. وإذا ما ازداد الزخم الصعودي، فقد يكون الارتفاع أقوى ويتجاوز مستوى 30.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى ديناميكيات مؤشر VIX الفوري، نجد أن الارتفاعات التاريخية المماثلة في التقلبات غالباً ما تتزامن مع فرص شراء لمؤشر S&P 500 على مدى ثلاثة أشهر. وتشمل الاستثناءات شهري فبراير 2020 وديسمبر 2021.

المصدر: SubuTrade