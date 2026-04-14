مخطط اليوم: ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى 75 ألف دولار مع ضعف الدولار الأمريكي 📈(14.04.2026)

يبدو ارتفاع سعر البيتكوين فوق 74,000 دولار بمثابة انتعاش حقيقي، لكن لا ينبغي للمستثمرين اعتباره اختراقًا مؤكدًا. ما نشهده هو عودة أوسع لشهية المخاطرة، مدعومة بتحسن الأوضاع الجيوسياسية حول إيران ومضيق هرمز. كان هذا التحول كافيًا لجذب رؤوس الأموال مجددًا إلى العملات الرقمية والأسهم وغيرها من الأصول ذات المخاطر العالية. مع ذلك، لا يزال السوق متأثرًا بالأخبار، لذا يبدو الانتعاش إيجابيًا، لكنه ليس مضمونًا تمامًا.

هيكل السوق: انتعاش واسع النطاق، وليس البيتكوين فقط

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.7% اليوم إلى 74,500 دولار، بعد انخفاضه قرب 70,600 دولار، ما يُظهر انعكاسًا قويًا.

هذا الارتفاع ليس حكرًا على العملات الرقمية؛ فقد انتعشت أيضًا الأسهم الأمريكية والأصول عالية المخاطر، مما يُعزز الطابع الكلي لهذا الارتفاع.

هذا الارتفاع ليس حكرًا على العملات الرقمية؛ فقد انتعشت أيضًا الأسهم الأمريكية والأصول عالية المخاطر، مما يُعزز الطابع الكلي لهذا الارتفاع.

قاد الإيثيريوم المكاسب (+7.9% إلى 2365 دولارًا)، يليه الريبل (+3.2%)، وسولانا (+4.9%)، ومؤشر GMCI 30 (+4.9%)، مما يشير إلى إقبال واسع على المخاطرة.

وأكدت أسهم العملات الرقمية هذا التوجه، حيث ارتفعت أسهم سيركل (+12%)، وبوليش (+7.5%)، وكوين بيس (+3.9%).

المحرك الكلي: الجغرافيا السياسية وتخفيف ضغوط أسعار النفط

كان المحفز الرئيسي هو التراجع الجزئي للمخاطر الجيوسياسية، بعد ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية.

تفاعلت الأسواق مع فكرة إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز.

يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة نظرًا لتأثير مضيق هرمز على أسعار النفط، وتوقعات التضخم، ومعنويات المخاطرة العالمية.

انخفضت أسعار النفط، مما خفف الضغوط الكلية ودعم الأصول عالية المخاطر.

ما يهم الآن: التدفقات، والمستويات، والمخاطر

تبقى تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وتراكم الحيتان عوامل حاسمة في استقرار السوق ودعم الانتعاش.

يُعدّ مستوى 70,000 دولار أمريكي مستوى دعم رئيسي، يُحدد ما إذا كان هيكل السوق سيبقى سليمًا.

وتُمثل منطقة المقاومة الرئيسية نطاق 72,000-75,000 دولار أمريكي، حيث يُعزز الصمود فوق هذا المستوى التوقعات الصعودية.

عوامل الصعود: تحسن الوضع الاقتصادي الكلي، انخفاض أسعار النفط، تدفقات قوية، وزخم إيجابي بين مختلف الأصول.

مخاطر الهبوط: عدم وجود حل جيوسياسي نهائي، وحساسية السوق العالية للأخبار الجديدة.

ينبغي على المستثمرين مراقبة هيمنة البيتكوين، وإشارات الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الكلية، وأسواق الطاقة عن كثب، بحثًا عن تأكيد أو انعكاس للاتجاه.

عاد الزخم، والارتداد واسع النطاق، ولكن إلى حين استقرار الوضع الاقتصادي الكلي، يبقى هذا السوق هشًا، مدفوعًا بالأحداث، وليس استمرارًا واضحًا للاتجاه.

البيتكوين (مخطط اليوم الواحد)

بالنظر إلى مخطط البيتكوين، نلاحظ هيكلًا هندسيًا بنسبة 1:1، مما يعني أن مستوى 75,000 - 76,000 دولار أمريكي قد يكون حاسمًا للارتداد، بينما قد يؤدي الانخفاض من هذا المستوى إلى تصفية مراكز الشراء وبيع مكثف حتى دون 60,000 دولار أمريكي.

هل عادت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لشراء البيتكوين؟ تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن الإجابة هي نعم. نلاحظ تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين، وهو ما تؤكده أنشطة صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين.

المصدر: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP

المصدر: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP