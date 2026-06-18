مخطط اليوم: سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي قبل قرار بنك إنجلترا (18/06/2026)

تتسم جلسة تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اليوم بحالة من عدم اليقين الشديد قبيل قرار بنك إنجلترا. انخفض الزوج أمس من مستوى 1.34 إلى 1.33، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل، مدفوعاً بتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. تجدر الإشارة إلى أنه حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى بنك إنجلترا على أنه رهان مؤكد لرفع أسعار الفائدة؛ إلا أنه مع الانخفاض الواضح في التضخم وانعدام الضغط الناتج عن أسعار النفط، بدأ الوضع يتغير. يراقب السوق عن كثب كل تقرير، محاولاً تقييم ما إذا كان محافظو البنوك المركزية البريطانية سيختارون الإبقاء على سياستهم الحالية أم ربما الإشارة إلى نهج أكثر حذراً.

انخفاض التضخم بشكل غير متوقع، وبيانات قوية لسوق العمل

جلبت قراءة التضخم الأخيرة عند 2.8% بعض الراحة، لكنها تُشكّل وضعاً غامضاً للجنيه الإسترليني. فمن جهة، يُتيح انخفاض ضغط الأسعار نظرياً لبنك إنجلترا مجالاً للتنفس ويُخفف الضغط لرفع أسعار الفائدة الذي استمر في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

تزداد الأمور تعقيدًا مع أحدث بيانات سوق العمل. نشهد انخفاضًا في معدل البطالة إلى 4.9%، مصحوبًا بزيادة في التوظيف فاقت التوقعات، لكن ذلك يتزامن مع تزايد ضغوط الأجور. وحافظ نمو الأجور، بما في ذلك المكافآت، على وتيرة 4.4% على أساس سنوي رغم توقعات الانخفاض، مما يُبقي ضغوط التضخم على جانب الطلب قائمة، وهو مجال يتمتع فيه البنك المركزي بنفوذ أكبر من تأثيره على عوامل متقلبة مثل أسعار الطاقة.

في ظل هذه الإشارات المتضاربة، يبقى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تحت ضغط التقلبات. سيبحث المستثمرون عن مؤشرات في بيان بنك إنجلترا بعد القرار وفي أحدث التوقعات الاقتصادية: فموقف البنك المستقبلي وتقييمه للاقتصاد هما ما سيحددان ما إذا كان الجنيه الإسترليني قادرًا على الحفاظ على مستوياته الحالية أم أنه سيواجه تصحيحًا أعمق.

نظرة فنية: شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تصحيحًا حادًا خلال جلسة الأمس، وانخفض دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للزخم الصعودي الأخير. تجدر الإشارة إلى أن صافي المراكز المضاربية قد انخفض إلى مستوى متدنٍ للغاية، وهو ما شكّل خلال الأشهر القليلة الماضية دعماً للجنيه الإسترليني. إذا استوعب السوق لهجة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وركّز على انخفاض توقعات التضخم، فقد يتعرض الدولار لضغوط. من جهة أخرى، سيكون موقف بنك إنجلترا حاسماً أيضاً. فإذا حدث تحوّلٌ هنا أيضاً، هذه المرة نحو موقف أكثر تيسيراً، فسيكون هناك مجالٌ لتصحيحٍ نحو أدنى مستويات مارس الأخيرة.