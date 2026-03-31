مخطط اليوم: US100 يقفز بنسبة 1% وسط تزايد الآمال في خفض التصعيد في الشرق الأوسط (31.03.2026)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 1% اليوم، مدفوعةً بتوقعات تقليص تدريجي للتدخل الأمريكي في الصراع مع إيران. وقد أشار دونالد ترامب إلى استعداده لسحب القوات الأمريكية من الصراع حتى قبل رفع الحصار عن مضيق هرمز. إضافةً إلى ذلك، لم تتضمن قائمة الأهداف العملياتية التي قدمها ماركو روبيو أمس إعادة فتح المضيق، بل ركزت بدلاً من ذلك على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية وقاعدتها الصناعية وأصولها البحرية. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا مجرد موقف استراتيجي يهدف إلى تضليل الخصوم، أم أن الولايات المتحدة تُفكر جدياً في خفض التصعيد بالتخلي عن الأهداف الأكثر "تشدداً".

وبالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر ناسداك 100، يتضح جلياً سيطرة ضغوط البيع خلال الساعات القليلة الماضية. وعند مقارنة هذه الحركة بحركات مماثلة سابقة، نجد أن كل حالة منها أدت إلى انتعاش سريع على شكل حرف V على الأقل في المدى القصير. إذا تكرر هذا النمط، فقد يرتفع مؤشر US100 نحو مستوى 24,000 نقطة قبل أن يواجه اختبارًا حقيقيًا لزخم الصعود. في الوقت نفسه، لا تزال التقلبات مرتفعة، ولا تزال وول ستريت شديدة الحساسية للتطورات على أرض الواقع، حيث لا توجد مؤشرات تُذكر على خفض التصعيد. وقد صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه مستعد لمواصلة العمليات لأسابيع عديدة، بينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد "حد زمني" لمزيد من الضربات.

