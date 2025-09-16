اقرأ أكثر

مخطط اليوم: USDIDX (16.09.2025)

١٢:٢٩ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

يواصل الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الثاني على التوالي. في بداية الجلسة الأوروبية، انخفض مؤشر الدولار بنسبة -0.30%. ويتوقع السوق خفضًا في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس، ومؤتمرًا صحفيًا لجيروم باول يُبدي فيه حذرًا في السياسة النقدية.

من الواضح أن سياسة دونالد ترامب تُلقي بثقلها على العملة الأمريكية. فقد أعرب ترامب علنًا عن رغبته في خفض قيمة الدولار. وبالنظر إلى أن شهرًا واحدًا فقط من بداية العام كان إيجابيًا، يُمكن القول إن الرئيس يُنفذ استراتيجيته. ويعود ضعف الدولار إلى عدة عوامل، منها الحرب التجارية، وعدم اليقين السياسي، وتخفيضات أسعار الفائدة المُرتقبة.

 

منذ عدة أشهر، يتداول الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى لقناته السعرية، بالقرب من انحرافين معياريين. ومع ذلك، في حالة استمرار الاتجاه الهبوطي لفترة طويلة، يمكن الحفاظ على هذه المستويات لفترة طويلة.

منذ منتصف يونيو، ظل الدولار الأمريكي ضمن نطاق قناة التوحيد الحالية. وقد تم اختبار الحد العلوي عدة مرات دون اختراق دائم. يقترب الدولار الآن من الحد السفلي، ولا يُستبعد إعادة اختبار مستوى الدعم فوق 96.1000 نقطة.

