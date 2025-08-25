مخطط اليوم : USDIDX (25.08.2025)

فقد مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) مكاسبه منذ بداية الجلسة الآسيوية (حاليًا: +0.05%)، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشدد يوم الجمعة في جاكسون هول (وقتها: -1%). من ناحية أخرى، خفف سوق النقد من حماسه، مخففًا بعض الشيء من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
توقف اختراق قصير لمؤشر USDIDX فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 10 و30 فترة (الأصفر والأرجواني الفاتح) عقب تصريحات باول يوم الجمعة الماضي، والتي أشارت إلى عودة تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. توقفت المكاسب عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، قبل أن ينعكس نحو مستوى 78.6%، ليشكل دعمًا رئيسيًا.
المصدر: xStation5
ما الذي يُحرك مؤشر USDIDX اليوم؟
- خلال خطابه في جاكسون هول، فتح جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مُسلطًا الضوء على تحولات في ميزان مخاطر السياسة النقدية. ووفقًا لباول، فإن خطر ضعف سوق العمل آخذ في الارتفاع، كما تشير بيانات التوظيف الأخيرة (NFP)، وخاصةً المراجعات الهبوطية الكبيرة في الأشهر الأخيرة. ويتمثل عامل الخطر الرئيسي في تباطؤ وتيرة التوظيف وطول فترات البحث عن عمل، والتي قد تتحول بسهولة إلى ارتفاع في معدلات البطالة في حال حدوث تباطؤ.
- تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا: حيث ارتفعت عوائد سندات السنتين بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.71%، وعوائد سندات العشر سنوات بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 4.27%. ويُعتبر هذا التصحيح طفيفًا مقارنةً بالانخفاض الحاد الذي شهدته عوائد سندات السنتين الحساسة لأسعار الفائدة يوم الجمعة (-10 نقاط أساس آنذاك)، على الرغم من أن رد فعل السوق هذا يبدو مبالغًا فيه إلى حد ما بالنظر إلى نطاق النتائج المحتملة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم.
- كما تلوح في الأفق توقعات بتباطؤ في سوق المال. قلصت عقود مقايضة أسعار الفائدة الاحتمالية الضمنية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 85% (مقارنةً بنحو 90% يوم الجمعة)، بينما سيعتمد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على سلسلة من البيانات (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات الوظائف غير الزراعية) التي ستصدر قبل يومي 16 و17 سبتمبر. حتى لو لم تكن قراءة مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (الإجماع: 2.9% على أساس سنوي)، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، أعلى من المتوقع، فإن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر قد يحمل نبرة متشددة. بمعنى آخر، سيُمثل خفض لمرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ضمانًا ضد تزايد مخاطر سوق العمل، ولكنه لن يُشير بالضرورة إلى بدء دورة تخفيف أوسع نطاقًا في عام 2025.