مخطط اليوم : USDIDX (25.08.2025)

فقد مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) مكاسبه منذ بداية الجلسة الآسيوية (حاليًا: +0.05%)، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشدد يوم الجمعة في جاكسون هول (وقتها: -1%). من ناحية أخرى، خفف سوق النقد من حماسه، مخففًا بعض الشيء من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

توقف اختراق قصير لمؤشر USDIDX فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 10 و30 فترة (الأصفر والأرجواني الفاتح) عقب تصريحات باول يوم الجمعة الماضي، والتي أشارت إلى عودة تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. توقفت المكاسب عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، قبل أن ينعكس نحو مستوى 78.6%، ليشكل دعمًا رئيسيًا.

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك مؤشر USDIDX اليوم؟