مخطط اليوم: USDJPY (02.09.2025)

يُعد الين الياباني اليوم ثاني أضعف عملة في مجموعة العشر (بعد الجنيه الإسترليني مباشرةً)، حيث انخفض بنحو 0.9% مقابل الدولار. وينبع هذا الضعف من الانتعاش الواسع للدولار الأمريكي، ومن التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء بنك اليابان، والتي قللت من توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً في اليابان. كما ظهر رد فعل واضح في سوق السندات، حيث شهدت السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أقوى طلب منذ عام 2023.

اخترق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) بشكل صعودي فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 30 يومًا، منهيًا سلسلة من الجلسات بتقلبات هادئة. استقر الزوج عند الحد العلوي للتماسك الحالي (مستوى تصحيح فيبوناتشي 100%)، وقد يحدث تصحيح محتمل إذا جاء تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) أسوأ من المتوقع، وخاصةً مؤشر التوظيف الفرعي. المصدر: xStation5

ما الذي يُحدد مسار زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم؟

أكد محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة مع تحسن النشاط الاقتصادي وعودة التضخم تدريجيًا إلى هدفه البالغ 2%. ولم يُحدد الاجتماع الذي قد يتضمن مناقشة رفع أسعار الفائدة، ولكنه أشار إلى أن غياب تباطؤ واضح استجابةً للرسوم الجمركية من شأنه أن يدعم تشديد السياسة النقدية.

في ظل غياب تصريحات متشددة بشكل واضح، خفّض السوق توقعاته لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025 من 70% إلى حوالي 63%.

شهد أحدث مزاد لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أقوى طلب منذ أكتوبر 2023، مما دفع العائدات إلى الانخفاض من أعلى مستوياتها المحلية إلى 1.60% (-2 نقطة أساس).

ألغى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، زيارته إلى واشنطن وسط خلافات حول رسوم الأرز والسيارات، مؤكدًا أن الزراعة لم تكن جزءًا من اتفاقية التجارة المبرمة في يوليو. مع ذلك، ستلبي اليابان طلبات استيراد الأرز الأمريكية ضمن حصتها الحالية المعفاة من الرسوم الجمركية دون خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأخرى، مع الضغط على الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها بشأن تخفيضات رسوم السيارات مقابل مبادرة الاستثمار الموعودة بقيمة 550 مليار دولار.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من ذروتها الأخيرة عقب تصريحات محايدة من محافظ بنك اليابان، مما عزز الطلب خلال مزاد اليوم. المصدر: أبحاث XTB