مخطط اليوم: USDJPY - الدولار يحقق فوزًا جديدًا، لكن طوكيو تستعد للرد.

يشبه سوق USDJPY حاليًا جولة أخرى من صراع بين عملاقين. فمن جهة، يقف الدولار مدعومًا بعوائد الأصول الأمريكية المرتفعة والميزة المستمرة في أسعار الفائدة. ومن جهة أخرى، يقف الين، الذي لا يزال تحت ضغط رغم بدء بنك اليابان عملية تطبيع السياسة النقدية.

لقد خطت اليابان الخطوة الأولى نحو التخلي عن سياستها النقدية المتساهلة للغاية، لكن الفجوة بين مستويات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان لا تزال واسعة للغاية. ويظل هذا الفارق هو الحجة الرئيسية الداعمة للدولار.

في الوقت نفسه، يتداول USDJPY عند مستويات تجذب اهتمامًا متزايدًا من المضاربين والسلطات اليابانية. ويعني انخفاض سعر صرف الين خلال عطلة اليوم في اليابان سيولة في السوق، ومثل هذه الظروف غالبًا ما تزيد من مخاطر تحركات الأسعار الحادة. وقد أشارت طوكيو منذ أشهر إلى أنها لن تتسامح مع تقلبات الين المفرطة، مما يعني أن على الأسواق الاستمرار في أخذ احتمالية التدخل المباشر في الحسبان.

يشبه USDJPY حاليًا صراعًا يواصل فيه الدولار تحقيق مكاسب بفضل ميزته الأساسية، لكن كل ارتفاع إضافي يزيد من خطر رد فعل من اليابان.

المصدر: xStation5

العوامل الرئيسية التي تُؤثر حاليًا على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

1. اليابان وخطر التدخل في سوق العملات

يظل العامل النفسي الأهم في سوق الدولار الأمريكي/الين الياباني هو احتمال اتخاذ السلطات اليابانية إجراءً مباشرًا.

تراقب وزارة المالية اليابانية تطورات سوق العملات منذ أشهر، وقد أكدت مرارًا وتكرارًا أن التقلبات المفرطة في قيمة الين قد تستدعي اتخاذ إجراءات. لا تكمن المشكلة في القيمة المطلقة للدولار الأمريكي/الين الياباني فحسب، بل في سرعة تحركه بالدرجة الأولى.

يُظهر التاريخ أن اليابان عادةً ما تتفاعل عندما يصبح ضعف الين سريعًا جدًا ويبدأ في التأثير على توقعات الشركات والأسر. تُدرك طوكيو أن ضعف العملة بشكل مفرط يزيد من تكلفة الطاقة والمواد الخام المستوردة، مما يُصعّب مكافحة التضخم.

تُضيف عطلة اليوم في اليابان بُعدًا آخر من الاهتمام إلى السوق. مع انخفاض السيولة، حتى تدفقات رأس المال الصغيرة يُمكن أن تُحدث تحركات أكبر في أسعار الصرف. بالنسبة للسلطات، قد تُؤدي هذه الظروف إلى وضع يكون فيه للتدخل المُحتمل تأثير نفسي أقوى.

في الوقت نفسه، تحتاج اليابان إلى التحلي بالصبر. قد لا يُؤدي استخدام احتياطيات العملات الأجنبية بسرعة كبيرة إلا إلى تأثير قصير الأجل إذا استمرت العوامل الأساسية في دعم الدولار. تحتاج طوكيو إلى اللحظة المناسبة، عندما يكون السوق أكثر عرضة لتغير الاتجاه.

2. لا تزال فروق أسعار الفائدة هي الحجة الرئيسية الداعمة للدولار.

يظل العامل الأساسي الأهم لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني هو الفرق بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.

بدأ بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، لكن من المرجح أن يظل المسار نحو سياسة أكثر تقييدًا تدريجيًا للغاية. في الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بينما يواصل المستثمرون تقييم متى وكيف سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة.

بالنسبة لسوق العملات، لا تقتصر العوامل الرئيسية على مستويات أسعار الفائدة الحالية فحسب، بل تشمل أيضًا عوائد السندات والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية المستقبلية.

إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهج حذر واستمر في الحد من التوقعات بشأن التيسير السريع للسياسة النقدية، فقد يبقى الدولار مدعومًا. حتى مع انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، يمكن أن تستمر قوة الدولار طالما ظلت أسعار الفائدة الحقيقية جذابة للمستثمرين.

تواجه اليابان تحديًا مختلفًا. يتعين على بنك اليابان الموازنة بين ضرورة تطبيع السياسة النقدية ومخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي. فالتسرع في رفع أسعار الفائدة قد يضر بالاقتصاد، ولذلك تبقى عملية التشديد النقدي حذرة.

3. التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط تزيد الضغط على الين

يُعدّ الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط عاملاً آخر يؤثر على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

وقد زاد تصاعد الصراع في الخليج العربي من أهمية سوق النفط ومخاطر انقطاع إمدادات الطاقة. ويمكن أن تؤثر أسعار النفط المرتفعة على العملات عبر قنوات متعددة.

القناة الأولى هي التضخم. فارتفاع تكاليف الطاقة يُصعّب خفض ضغوط الأسعار، وقد يحدّ من قدرة البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية.

أما القناة الثانية فتتعلق بالأمن. ففي فترات عدم اليقين، غالباً ما يحوّل المستثمرون رؤوس أموالهم نحو الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. وهذا يوفر دعماً إضافياً للدولار الأمريكي خلال فترات ازدياد المخاطر.

ويُمثّل هذا الوضع تحدياً خاصاً لليابان، كونها لا تزال مستورداً رئيسياً للطاقة. فارتفاع أسعار النفط قد يُفاقم اختلال الميزان التجاري ويزيد التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد. ونتيجة لذلك، قد تعمل التطورات الجيوسياسية حاليًا ضد الين، على الرغم من حقيقة أن العملة اليابانية استفادت تاريخيًا خلال فترات النفور المرتفع من المخاطرة.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني: الدولار لا يزال متصدراً، لكن اليابان لا تزال في المنافسة

يُعزى الوضع الحالي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى عدة عوامل متداخلة تدفع السوق في اتجاهات مختلفة.

يستمر الدولار في الاستفادة من ميزة أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة. وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن بدء دورة تيسير نقدي سريعة، مما يحد من الضغط على العملة الأمريكية.

في الوقت نفسه، لا تزال اليابان في وضع صعب. فقد بدأ بنك اليابان بتغيير مسار سياسته النقدية، لكن وتيرة التطبيع لا تزال بطيئة. وفي الوقت نفسه، يزيد كل انخفاض إضافي في قيمة الين من الضغط على وزارة المالية، التي يتعين عليها مراعاة التكاليف الاقتصادية لضعف العملة بشكل مفرط.

من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في اتجاه صعودي ويتداول ضمن قناة صاعدة. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة الإيجابية، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات ذروة الشراء، مما يشير إلى استمرار وجود ضغط شرائي.

السؤال الأهم بالنسبة للسوق هو ما إذا كانت الميزة الأساسية للدولار ستكون قوية بما يكفي للتغلب على المخاطر المتزايدة للتدخل الياباني.

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