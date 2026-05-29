مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي ينتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (29/05/2026)

ستتلقى الأسواق اليوم بيانات التضخم الأولية من الولايات الألمانية الرئيسية، تليها بيانات التضخم على مستوى البلاد في وقت لاحق من اليوم (الساعة 2:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا). وفي ظل تزايد التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، يتجه اهتمام المستثمرين بطبيعة الحال نحو زوج اليورو/الدولار الأمريكي. إذا قرر البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة، فقد يستفيد اليورو على المدى القصير، على الرغم من أن البنك المركزي سيخاطر بمزيد من إضعاف النشاط الاقتصادي مقابل إحراز تقدم إضافي في مكافحة التضخم. من ناحية أخرى، فإن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير - على الرغم من اقتناع الأسواق شبه التام بالرفع - قد يؤثر سلبًا على اليورو ويضغط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي يتداول حاليًا ضمن نمط فني مثير للاهتمام.

التحليل الفني (الإطار الزمني اليومي)

على الرسم البياني اليومي، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي محصورًا داخل مثلث متماثل متوسط ​​المدى، وهو نمط تجميعي يتشكل منذ مارس. ويتداول الزوج الآن بالقرب من قمة هذا النمط، مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق وتحرك اتجاهي أقوى.

يتذبذب السعر حاليًا حول المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (1.1695) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (1.1670). يتداول المتوسطان المتحركان متقاربين جدًا، مما يؤكد غياب اتجاه واضح ويُبرز انتقال السوق إلى بيئة متوازنة وضمن نطاق محدد. لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي أدنى بقليل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا ولكنه أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، محافظًا على وضع فني محايد بشكل عام.

يقع الحد العلوي للمثلث حاليًا حول 1.1680-1.1700، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 1.1630-1.1650. وقد احترم السوق كلا الحدين عدة مرات، حيث استقرت أعلى مستويات شهري أبريل ومايو مرارًا بالقرب من مستوى المقاومة، بينما شكلت أدنى مستويات شهري مارس ومايو خط دعم صاعد.

من الناحية الفنية، غالبًا ما تؤدي الاختراقات من المثلثات المتماثلة إلى تحركات اتجاهية حادة، خاصةً عندما تحدث بالقرب من قمة النموذج.

مؤشرا MACD وRSI

لا يزال مؤشر MACD أسفل خط الصفر، على الرغم من أن الرسم البياني يُظهر انخفاضًا واضحًا في قراءاته السلبية. وهذا يُشير إلى:

تراجع زخم الهبوط،

احتمالية ظهور إشارة صعودية إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة صعودًا.

مع أن هذه ليست إشارة شراء قاطعة حتى الآن، إلا أن ضغط البيع يبدو في تراجع.

في الوقت نفسه، يحوم مؤشر RSI حول 48، وهو قريب جدًا من المنطقة المحايدة. وهذا يترك مجالًا لكل من اختراق صعودي وهبوطي دون الإشارة إلى حالة تشبع شرائي أو بيعي.

مستويات رئيسية للمتابعة

الدعم:

1.1640–1.1650 (الحد السفلي للمثلث)

1.1600

1.1540

المقاومة:

1.1680–1.1700 (الحد العلوي للمثلث)

1.1760

1.1820–1.1850

السيناريو الصعودي

يمثل اختراق مستوى 1.1700، مصحوبًا بإغلاق يومي أعلى من الحد العلوي للمثلث، أول إشارة قوية على عودة الزخم الصعودي. في هذه الحالة، قد يستهدف زوج اليورو/الدولار الأمريكي مبدئيًا منطقة 1.1760 قبل إعادة اختبار مستويات أبريل المرتفعة قرب 1.1820–1.1850.

السيناريو الهبوطي

إذا فشل الزوج في تجاوز مستوى المقاومة، وانخفض بدلًا من ذلك إلى ما دون مستوى الدعم حول 1.1640، سيزداد خطر تحركه نحو 1.1600، ثم 1.1540 لاحقًا، بشكل ملحوظ. سيدعم هذا الاختراق أيضًا بقاء مؤشر MACD أسفل خط الصفر.

الخلاصة: من الناحية الفنية، يمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا بنقطة توازن. أهم ما يميز الرسم البياني هو تضييق المثلث المتماثل، مما يشير إلى اقتراب الاختراق. طالما بقي الزوج محصورًا بين 1.1640 و1.1700، فلن يكون للمشترين أو البائعين أفضلية واضحة. مع ذلك، فإن التلاشي التدريجي لزخم الهبوط على مؤشر MACD يزيد قليلًا من احتمالية محاولة اختراق صعودي في الجلسات القادمة.