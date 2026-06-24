مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتعمق في الانخفاض 🚩 ما هو التالي لهذا الزوج؟ (24/06/2026)

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وأصبحت التعديلات المتشددة لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحفز الرئيسي وراء انخفاض أهم زوج عملات في العالم. والجدير بالذكر أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي استمر في الانخفاض رغم قيام البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. يشير هذا إلى أن هذا التحرك مدفوع بأكثر من مجرد توقعات أسعار الفائدة.

يركز المستثمرون بشكل متزايد على التباين بين اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد منطقة اليورو. ففي الولايات المتحدة، لا تزال المؤشرات الرئيسية، مثل استطلاعات معهد إدارة التوريد (ISM) وبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) وبيانات الوظائف غير الزراعية، تشير إلى نمو اقتصادي قوي نسبيًا. في المقابل، تبدو منطقة اليورو عالقة فيما يمكن وصفه بـ"ركود مستقر". في جميع أنحاء أوروبا، لا تزال المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة والضعف المستمر في قطاع التصنيع، الذي لا يزال مساهمًا مهمًا في النمو الإقليمي. اليوم، قد تؤثر بيانات معهد إيفو الألماني لمناخ الأعمال، الصادرة الساعة 9 صباحًا بتوقيت غرينتش، على سعر صرف هذا الزوج.

مخطط زوج اليورو/الدولار الأمريكي (يومي، ساعة واحدة)

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.135، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي. ويتداول الزوج حاليًا دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر)، والذي يقع قرب مستوى 1.16، مدعومًا بالعديد من ردود الفعل السعرية التاريخية الهامة.

وشهد الزوج منذ ذلك الحين ما يقارب خمس جلسات متتالية من الخسائر، وكان العامل الأبرز وراء هذا التراجع هو تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى الإطار الزمني للساعة، يُظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا انعكاسًا دقيقًا للتصحيح السابق. والسؤال الأهم هو ما إذا كان زخم الهبوط القوي قد بدأ بالتلاشي. إذا بدأ ضغط البيع بالانحسار حول المستويات الحالية، فقد يتباطأ الانخفاض، مما يسمح بارتداد نحو 1.14، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة (EMA50، الخط البرتقالي) حاليًا.

المصدر: xStation5