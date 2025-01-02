مخطط اليوم - CHN.cash (02.01.2025)

تشهد سوق الأسهم الصينية انخفاضات حادة اليوم، حيث انخفضت بنسبة 2.65-3.15%. وقد يعزى ضعف المعنويات في المؤشرات إلى قراءات أقل بكثير من تقرير مؤشر مديري المشتريات العالمي Caixin/S&P للتصنيع في ديسمبر، والذي انخفض إلى 50.5. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون قراءة 51.7.

تعكس القراءة، التي انخفضت من 51.5 في نوفمبر، توسعًا هامشيًا في التصنيع، مع ضعف الطلب على الصادرات وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية. وانخفض مؤشر CHN.cash الرئيسي اليوم بنسبة 3.15% إلى 7059 نقطة، بينما انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 2.60% إلى 19560 نقطة.

يؤكد انخفاض السوق الأوسع نطاقًا مخاوف المستثمرين بشأن التحديات الاقتصادية، على الرغم من وعد الرئيس شي جين بينج بتنفيذ سياسات النمو الاستباقية. وقد أدت بيانات التصنيع الضعيفة والمخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تفاقم المعنويات، مع انكماش أوامر التصدير للمرة الرابعة في خمسة أشهر. وارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 7.3224 مقابل الدولار، مستعيدا بعض قوته بعد أن سجل أدنى مستوياته في عدة سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويتطلع المستثمرون الآن إلى صناع السياسات لاتخاذ المزيد من تدابير التحفيز لتحقيق الاستقرار في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





المصدر: xStation 5