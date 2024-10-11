مخطط اليوم - OIL (11.10.2024)

كان النفط في دائرة الضوء في الأسواق في الأسابيع الأخيرة ويبدو أنه في طريقه لإغلاق أسبوع صعودي ثانٍ آخر بالقرب من 79 دولارًا للبرميل برنت (النفط). بالأمس، ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي بقيادة نتنياهو الرد العسكري على إيران. لم يحدث الرد حتى الآن، لكن المزيد من المعلومات تأتي باستمرار من الشرق الأوسط، تُظهر مسار الأعمال العدائية في لبنان، مع مشاركة طهران مرة أخرى في التعليق.

يبدو أن الجانب الأمريكي قد يكون مندهشًا إلى حد ما من موقف إسرائيل، وأشارت التقارير الصحفية الأخيرة إلى أن الرئيس بايدن ومستشاريه فوجئوا بخطة مقترحة لهجوم تصعيدي تنوي إسرائيل على الأرجح (وإن كان في وقت غير محدد) تنفيذه، وضرب البنية التحتية الحيوية الإيرانية. وقد اقترحت قناة العربية هذا أيضًا.

تسبب الهجوم الصاروخي أمس على مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في مزيد من الجدل، وبعد ذلك نقل البيت الأبيض علنًا أنه يتوقع تفسيرًا. كما أعلن لبنان أنه يحرك جزءًا من جيشه إلى الجنوب، حيث سيصد هجمات الجيش الإسرائيلي، ودعت إيران القدس إلى التوقف عن قصف المباني السكنية اللبنانية.

كل الدلائل تشير إلى أن نتنياهو ينوي تنفيذ خطة "النصر الكامل" على حزب الله ولا يريد وقف العملية العسكرية في لبنان حتى يتحقق الهدف. مثل هذا السيناريو يعني بطبيعة الحال زيادة التوترات في المنطقة واحتمال تحرك عسكري آخر من قبل إيران، التي تتعرض لضغوط من "العالم العربي" القلق بشأن الوضع اللبناني.

لاحظت فيتش بحق أن التوترات الجيوسياسية تعمل بشكل فعال على تحسين معنويات سوق النفط، مما يخفف من بيئة الطلب "الناعمة" عالميًا. يبدو أن إسرائيل عازمة على مواصلة العمليات العسكرية في المنطقة، وأبلغت عن هجوم على زعيم آخر لحزب الله، وفيق صفا، الذي أصيب بجروح خطيرة.

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، حيث قد يشير فوز ترامب إلى دعم أقوى محتمل لإسرائيل من واشنطن، يهدد الوضع في الشرق الأوسط بالتصعيد حقًا، وقد تؤدي زيادة التوترات من المستويات الحالية إلى انتعاش النفط فوق 80 دولارًا للبرميل. سيكون مثل هذا السيناريو حاسمًا أيضًا لدورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يمكن أن تحد أسعار الوقود المرتفعة، والتي لم يفترضها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، فعليًا من نطاق تخفيف السياسة في الولايات المتحدة إلى خفض واحد كحد أقصى هذا العام.

مخطط أسعار النفط (النفط، فاصل زمني H1)

بالنظر إلى النفط، نرى تشكيل علم صعودي محتمل، حيث يظل مستوى المقاومة الرئيسي دون تغيير عند 80 دولارًا للبرميل. قد يفتح الدافع الصعودي القوي المحتمل الطريق إلى 90 دولارًا للبرميل. تمكن الثيران من الارتداد عن الدعم عند مستويات فيبوناتشي 38.2 وفيبوناتشي 23.6، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوترات المرتفعة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: xStation5