الولايات المتحدة

بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأيام الأخيرة، استعادت الأسواق توازنها أخيرًا. وتشهد المؤشرات ارتفاعًا عامًا، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنسبة تقارب 3%.

قد تكون أهم الأخبار مجددًا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فخلال النهار، هدد الرئيس الأمريكي باستئناف الضربات بعد التصعيد الأخير، لكنه أعلن مساءً تراجعه عن قراره وإلغاء الغارات الجوية. مع ذلك، يبدو أن هذا السيناريو كان متوقعًا جزئيًا، إذ لم تتأثر المؤشرات وأسعار النفط بتهديدات الرئيس الأمريكي في وقت سابق من الجلسة.

يدعم سهم شركة أوراكل تقييمات القطاع، رغم انخفاضه. فقد أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني التي أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات وأرباحًا فاقت توقعات السوق، لا سيما في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الرئيسيين.

مع ذلك، أثارت النفقات الرأسمالية الضخمة مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة تصل إلى 11%.

شكلت هذه النفقات الرأسمالية الضخمة عبئًا على الشركة، لكنها دعمت السوق بشكل عام. عادت أسهم أشباه الموصلات إلى الارتفاع مدعومةً بتأكيد التزام شركات الحوسبة السحابية العملاقة بمواصلة الاستثمار.

ووفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، قد تستعد شركة OpenAI لحرب أسعار مع شركة Anthropic قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.

من المقرر أن تطرح شركة SpaceX أسهمها للاكتتاب العام غدًا، ويبدو أن توقعات السوق تشير إلى مكاسب كبيرة عند الافتتاح. ويُعزز التفاؤل المصاحب لهذا الطرح قطاع الفضاء بأكمله، الذي يحقق مكاسب قوية تصل إلى حوالي 10% في بعض الحالات.

بيانات متباينة لمؤشر أسعار المنتجين وضعف معتدل في سوق العمل.