الولايات المتحدة
- بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأيام الأخيرة، استعادت الأسواق توازنها أخيرًا. وتشهد المؤشرات ارتفاعًا عامًا، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنسبة تقارب 3%.
- قد تكون أهم الأخبار مجددًا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فخلال النهار، هدد الرئيس الأمريكي باستئناف الضربات بعد التصعيد الأخير، لكنه أعلن مساءً تراجعه عن قراره وإلغاء الغارات الجوية. مع ذلك، يبدو أن هذا السيناريو كان متوقعًا جزئيًا، إذ لم تتأثر المؤشرات وأسعار النفط بتهديدات الرئيس الأمريكي في وقت سابق من الجلسة.
- يدعم سهم شركة أوراكل تقييمات القطاع، رغم انخفاضه. فقد أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني التي أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات وأرباحًا فاقت توقعات السوق، لا سيما في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الرئيسيين.
- مع ذلك، أثارت النفقات الرأسمالية الضخمة مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة تصل إلى 11%.
- شكلت هذه النفقات الرأسمالية الضخمة عبئًا على الشركة، لكنها دعمت السوق بشكل عام. عادت أسهم أشباه الموصلات إلى الارتفاع مدعومةً بتأكيد التزام شركات الحوسبة السحابية العملاقة بمواصلة الاستثمار.
- ووفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، قد تستعد شركة OpenAI لحرب أسعار مع شركة Anthropic قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.
- من المقرر أن تطرح شركة SpaceX أسهمها للاكتتاب العام غدًا، ويبدو أن توقعات السوق تشير إلى مكاسب كبيرة عند الافتتاح. ويُعزز التفاؤل المصاحب لهذا الطرح قطاع الفضاء بأكمله، الذي يحقق مكاسب قوية تصل إلى حوالي 10% في بعض الحالات.
- بيانات متباينة لمؤشر أسعار المنتجين وضعف معتدل في سوق العمل.
- ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين إلى 4.9%، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 6.5%. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 229 ألفًا.
أوروبا
- أنهت المؤشرات الأوروبية اليوم بمكاسب معتدلة، منهيةً بذلك سلسلة من أربع جلسات انخفاض متتالية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5%.
- رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%. كان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع، ويعكس خطر تفاقم ضغوط التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة.
- اختارت هولندا شركة هينسولدت كمورد لمعدات الحرب الإلكترونية.
سوق الصرف الأجنبي
- في سوق الصرف الأجنبي، يُلاحظ ارتفاع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بشكل رئيسي، حيث ارتفعا بنسبة 0.2-0.4% مقابل العملات الرئيسية.
السلع
- يختبر النفط مستوى 90 دولارًا أمريكيًا، منخفضًا بنحو 5% بعد تصريحات الرئيس ترامب التي تدعو إلى خفض التوتر.
- دفع ارتفاع مخزونات الغاز الأسعار إلى الانخفاض. ويختبر الغاز الطبيعي مستوى 3 دولارات.
- يرتفع سعر الذهب (+2%) والفضة (+4%). يشير خفض التوتر في الشرق الأوسط إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مما سيدعم المعادن النفيسة.
- من بين السلع الزراعية، يشهد السكر أعلى ارتفاع - بأكثر من 3%، بعد نشر توقعات العرض والطلب اليوم.
العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية انتعاشاً ملحوظاً مع عودة الإقبال على المخاطرة، حيث حققت العملات مكاسب قوية في مختلف القطاعات.
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.5% ليعود إلى مستوى 63,000 دولار أمريكي.
- وصعد سعر الإيثيريوم بأكثر من 4% ليتجاوز 1,650 دولار أمريكي.
- وارتفع سعر سولانا بنسبة تقارب 7% ليعود إلى مستوى 66 دولار أمريكي.
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