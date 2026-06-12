تتفاقم خسائر خام برنت لتصل إلى -3% بسبب تفاصيل اتفاقية محتملة

أشارت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية (نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض)، والتي تنشرها وكالة بلومبيرغ عالميًا، إلى عدة نقاط في اتفاق محتمل مع إيران.

أهم بنود مسودة الاتفاق:

مضيق هرمز: سيُعاد فتحه أمام حركة الملاحة البحرية خلال 30 يومًا.

انسحاب القوات الأمريكية: ستسحب الولايات المتحدة قواتها من المناطق المحيطة بإيران وترفع الحصار البحري.

العقوبات والإجراءات: ستلغي الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

محاور النقاش: ستركز المفاوضات اللاحقة حصريًا على القضايا النووية والاقتصادية. وقد استُبعد برنامج الصواريخ الإيراني تمامًا من جدول الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة حاليًا مسودة غير نهائية وتتطلب موافقة سلطات البلدين (ويشكك المحللون في قبول الولايات المتحدة لمثل هذه التنازلات الكبيرة). في الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة عن توقيع الاتفاق، ربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في أوروبا. أدت تفاصيل خفض التصعيد نفسها إلى تعميق انخفاض أسعار النفط (برنت عند أدنى مستوياته منذ أبريل) وأدت إلى زيادات قوية في البورصات في أوروبا والولايات المتحدة (أكثر من 2٪).

يختبر خام برنت أدنى مستوياته المحلية منذ أبريل. وإذا ما استمر الاتفاق المرتقب، فمن المحتمل أن يُغلق عند أدنى مستوى له منذ مارس. المصدر: xStation5