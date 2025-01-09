مخطط اليوم - USDJPY (09.01.2025)

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فوق مستوى 158، وسط قوة الدولار الأمريكي. ارتفعت الدخول الأساسية للعمال اليابانيين بأكبر قدر في 32 عامًا، مما يوفر دعمًا محتملًا للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر. من ناحية أخرى، شعرت الأجور الحقيقية في ديسمبر، لمدة 4 أشهر متتالية، مما يجعل الوضع صعبًا على بنك اليابان.

انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان شهريًا بنسبة -0.3٪ في نوفمبر، مسجلة بذلك الانخفاض الشهري الرابع على التوالي. وفقًا لوكالة كيودو، ارتفعت الأجور الاسمية، أو متوسط ​​إجمالي الأرباح الشهرية لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي، على أساس سنوي بنسبة 3٪ إلى 305832 ين (1900 دولار)، لترتفع للشهر الخامس والثلاثين على التوالي. باستثناء المكافآت والمدفوعات غير المجدولة، ارتفعت الأجور المتوسطة بنسبة 2.7٪، وهي أعلى زيادة في 32 عامًا.

كما ارتفعت أسعار المستهلك في نوفمبر (المستخدمة لحساب الأجور الحقيقية) بنسبة 3.4٪ في نوفمبر، متسارعة من زيادة بنسبة 2.6٪ في أكتوبر. وقد نتج الارتفاع العام في أسعار المستهلك الياباني عن انخفاض الدعم الحكومي لفواتير المرافق، ولكن أيضا ارتفاع تكاليف الغذاء بشكل مستمر.

ووفقا لملاحظة معهد داي-إيتشي للأبحاث اليوم "من المتوقع أن ترتفع الأجور الحقيقية بشكل واضح في ديسمبر بسبب المكافآت الشتوية القوية، ولكنها قد تنخفض مرة أخرى من يناير فصاعدا. وعلى الرغم من أن الأجور الاسمية من المرجح أن تستمر في الارتفاع، إلا أن الأجر الحقيقي قد ينخفض ​​في بعض الأشهر في النصف الأول من هذا العام بسبب الضغوط الصعودية على التضخم، وخاصة أسعار المواد الغذائية. (...) ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تدخل الأجور الحقيقية في اتجاه إيجابي قوي".

هل سيتخذ بنك اليابان خطوة متشددة في عام 2025؟

كما نرى، فإن نمو الاقتصاد الياباني لم يرق إلى مستوى التضخم، مع بقاء الأجور الحقيقية أقل من أسعار المستهلك؛ مما قلص شهية بنك اليابان الحالية لـ"تغيير جذري" في السياسة النقدية، على الأقل في هذا الوقت. تحافظ اليابان على أسعار الفائدة ثابتة وقال أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ خفض أسعار الفائدة، مما يضع العملة اليابانية تحت المزيد من الضغط. ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن زيادات الأجور في مفاوضات ربيع 2025 ستكون عاملاً حاسماً في سياسة البنك المركزي الإضافية. وتوقع ما يقرب من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن البنك لم يفعل ذلك.

وفقًا لجمعية المديرين التنفيذيين للشركات في اليابان، من المرجح أن يصل متوسط ​​زيادة الأجور من قبل الشركات الكبيرة إلى 5٪ هذا العام، مما قد يضغط على بنك اليابان لزيادة أسعار الفائدة. وخاصة إذا ارتفعت أجور الشركات الصغيرة أيضًا، على الأقل بهذه الوتيرة

سيهتم صناع السياسات بزيادات الأجور بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث قد ترتفع الأجور أكثر - بنسبة 6٪ وفقًا لاتحاد النقابات العمالية اليابانية. من ناحية أخرى، أظهر أحدث مسح لغرفة التجارة والصناعة اليابانية أن 11٪ فقط منهم يخططون لرفع الأجور بأكثر من 5٪.

شهد مزاد السندات الحكومية لمدة 30 عامًا في البلاد يوم الخميس طلبًا قويًا، ولكن بشكل عام، يتعرض الين الياباني لضغوط من قوة الدولار الأمريكي غير المسبوقة؛ يتجاهل المستثمرون تقريبًا الاحتمال المتزايد لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. يمكننا أن نتوقع أن يكون الزوج متقلبًا للغاية، خاصة في حالة ضعف الدولار الأمريكي، مما يوفر إمكانية حقيقية لتحرك هبوطي في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. طالما أن سندات الخزانة الأمريكية في زخم صعودي، خطوة واحدة أقرب إلى 5٪، فإن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يرتفع، ويضعف الين مقابل الدولار الأمريكي.

USD/JPY (الفاصل الزمني اليومي والساعة)

قد تشكل مفاوضات الأجور في الربيع خطرًا متوسط ​​المدى على المضاربين على ارتفاع زوج USD/JPY. وعلى الفاصل الزمني اليومي، يمكننا أن نرى تقاطعًا "ذهبيًا"، مما قد يشير إلى مزيد من الارتفاع.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5