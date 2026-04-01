ملخص الصباح (01.04.2026)

- ارتفعت أسعار النفط مجدداً. فقد ارتفع سعر النفط بنسبة 1.30% ليصل إلى 104.40 دولاراً أمريكياً للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.10% ليصل إلى 102.60 دولاراً أمريكياً للبرميل.
- أدت الضربات الجديدة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج إلى استمرار ارتفاع مخاطر الإمدادات. وفي الوقت نفسه، حدّت تصريحات ترامب حول احتمال الانسحاب من المزيد من المكاسب.
- صرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تنسحب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأن اتفاقاً رسمياً مع إيران ليس ضرورياً. يشير هذا إلى تحول نحو سردية "إنجاز المهمة". الشرط الأساسي هو تحييد التهديد النووي الإيراني بدلاً من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
- تقترب الإمارات العربية المتحدة من التدخل العسكري المباشر في الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز. ويبدو أن السعودية والبحرين أكثر توافقاً، بينما تحافظ قطر وعُمان والكويت على موقف أكثر حذراً. من المرجح أن يركز أي تحالف محتمل على الأمن البحري والدفاع الجوي.
- تُظهر الهجمات الجديدة، بما في ذلك الضربات قرب الدوحة والبنية التحتية للوقود في الكويت، أن طرق الطاقة لا تزال عرضة للخطر.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.8 نقطة من 52.1، مسجلاً بذلك رابع شهر على التوالي من النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ. ولا يزال الإنتاج والطلبات والتوظيف في ازدياد. إلا أن ارتفاع التكاليف وتدهور ظروف العرض بدأ يُلقي بظلاله على القطاع. كما أن الصراع في الشرق الأوسط يُؤثر بشكل متزايد على تكاليف الإنتاج في الصين.
- ارتفعت أسعار المدخلات في الصين بأسرع وتيرة منذ مارس 2022، بينما بلغت أسعار المخرجات أعلى مستوى لها في أربع سنوات. وبدأت الشركات في تحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات في اليابان إلى 51.6 نقطة من 53.0، ليظل فوق مستوى 50، ولكن بوتيرة أبطأ. ويستمر الإنتاج والطلبات والتوظيف في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ. وقد دفعت أسعار الطاقة المرتفعة التكاليف إلى الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ حوالي 19 شهرًا.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات في أستراليا إلى 49.8 نقطة، ليعود إلى ما دون مستوى 50. وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ خمسة أشهر. وارتفعت تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في 3.5 سنوات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعي الطاقة والنقل. تراجعت معنويات قطاع الأعمال بشكل ملحوظ.
- ارتفعت المؤشرات الأمريكية استجابةً لتوقعات التوصل إلى حل أسرع للنزاع. فقد ارتفع مؤشر US30 بنسبة 2.55%، ومؤشر US500 بنسبة تقارب 3.00%، ومؤشر US100 بنسبة 3.90%. وكان هذا أحد أقوى الارتفاعات منذ مايو 2025.
- أكملت شركة OpenAI جولة تمويل بقيمة 122 مليار دولار أمريكي، بتقييم بلغ 852 مليار دولار أمريكي. وقد تكون هذه الجولة تمهيدًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2026.
