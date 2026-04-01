ملخص الصباح (01.04.2026)

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.8 نقطة من 52.1، مسجلاً بذلك رابع شهر على التوالي من النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ. ولا يزال الإنتاج والطلبات والتوظيف في ازدياد. إلا أن ارتفاع التكاليف وتدهور ظروف العرض بدأ يُلقي بظلاله على القطاع. كما أن الصراع في الشرق الأوسط يُؤثر بشكل متزايد على تكاليف الإنتاج في الصين.