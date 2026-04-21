ملخص الصباح: مكاسب وول ستريت وسط آمال باستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية 🗽

استأنفت الأسواق العالمية مسارها الصعودي بعد توقف وجيز، إذ عززت مؤشرات احتمال دخول إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة معنويات المستثمرين. وقد رفع هذا التطور التوقعات بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط قبيل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار. في الوقت نفسه، ظلت أسعار النفط تحت ضغط هبوطي.

يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول بنسبة 0.1%، مدعومًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية وموجة تفاؤل متجددة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما ساهم مجددًا في تعزيز مكاسب الأسهم الآسيوية. في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بنسبة 0.15%، مستقرة عند 7160 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن موجة الارتفاع السابقة للمؤشر، والتي استمرت 11 جلسة، قد انتهت يوم الاثنين. وقد مثلت هذه أطول سلسلة مكاسب في خمس سنوات، على الرغم من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثر مؤقتًا على الثقة في التوصل إلى حل قريب.

برزت كوريا الجنوبية في المنطقة، حيث سجل سوق الأسهم فيها مستويات قياسية جديدة. في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركة آبل لضغوط في التداولات الأمريكية بعد إغلاق السوق عقب أنباء عن تغيير في قيادة الشركة.

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم إلى أن الزخم الإيجابي القادم من آسيا قد يمتد إلى الأسواق الأوروبية وول ستريت.

شهدت المعادن النفيسة تصحيحًا سعريًا. انخفض الذهب بنسبة 0.6% إلى حوالي 4800 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى حوالي 78.90 دولارًا للأونصة.

كما ظهر ضعف في معنويات المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى حوالي 75750 دولارًا.

في آسيا، ظل قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو. وارتفع مؤشر MSCI للتكنولوجيا بنسبة 2.4%، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 38%.

أكد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي سجل مكاسب للجلسة الرابعة عشرة على التوالي، قوة قطاع أشباه الموصلات. وقد سُجلت هذه السلسلة من المكاسب سابقًا في عام 2014 فقط.

على صعيد الشركات، لفتت أمازون وأنثروبيك الأنظار. تخطط الشركتان لتوسيع قدرات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي في آسيا وأوروبا، حيث تعتزم أنثروبيك تخصيص أكثر من 100 مليار دولار لتقنيات AWS .

بالإضافة إلى ذلك، أشارت أمازون إلى استثمار محتمل يصل إلى 25 مليار دولار في أنثروبيك، وهو ما فسّرته الأسواق كمؤشر آخر على اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.