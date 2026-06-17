ملخص الصباح: انحسار المشاعر بعد الهدنة. الاحتياطي الفيدرالي يتصدر المشهد في الأسواق

📈 سوق الأسهم
- على الرغم من الافتتاح الإيجابي، انتهت جلسة تداول وول ستريت أمس بتصحيح طفيف، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، بينما خسر مؤشر ناسداك 100 ما يقارب 1.2%.
- كان مؤشر داو جونز المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أنهى اليوم على ارتفاع، بنسبة 0.6%.
- تلاشى التفاؤل الأولي للمستثمرين الذي أعقب نبأ توقيع الهدنة تدريجيًا.
- وتأتي المعلومات المتعلقة بالوضع المالي لشركة OpenAI في وقت تستعد فيه الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بعد أن قدمت بالفعل نشرة اكتتاب سرية؛ ووفقًا لتقارير إعلامية، قد يتم الطرح في وقت مبكر من سبتمبر 2026، بقيمة سوقية محتملة تصل إلى تريليون دولار.
- ارتفعت أسهم شركة SpaceX خلال جلسة أمس بنسبة تقارب 5%، متجاوزة مستوى 200 دولار.
- تشهد جلسة التداول الآسيوية اليوم تباينًا في الأداء، حيث حقق مؤشرا نيكاي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي مكاسب، بينما سجل مؤشر هانغ سينغ الصيني تصحيحًا طفيفًا.
🧠 أوبن إيه آي
- أنفقت أوبن إيه آي 3.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026، مقابل إيرادات بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي (البيانات مستقاة من وثائق وُزعت على المساهمين ونشرتها صحيفة ذا إنفورميشن).
- يُظهر حجم الإنفاق أنه على الرغم من النمو القوي في الإيرادات، لا تزال الشركة تتكبد تكاليف باهظة تتعلق بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع البنية التحتية للحوسبة، وصيانة خدمات مثل ChatGPT.
🏛️ الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية
- ينصب اهتمام السوق حاليًا على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم، والذي يُعد بلا شك الحدث الأهم في جلسة التداول.
- تجدر الإشارة إلى أن هذا سيكون أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش.
- يبدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، ولايته في ظل بيئة اقتصادية صعبة تتسم بالتضخم المستمر، وعدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي، وتقلبات حادة في الأسواق المالية.
- ستخضع قرارات السياسة النقدية الأولية لكيفن وارش لتدقيق دقيق من قبل المستثمرين، وقد تؤثر بشكل كبير على تقييم ولايته بأكملها.
🌍 الجغرافيا السياسية (الولايات المتحدة الأمريكية - إيران)
- أعرب دونالد ترامب عن ثقته بنجاح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن شرطه الأساسي يبقى ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.
- ووفقًا لترامب، فإن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تُحدد هذا الهدف بوضوح، وأن المفاوضات تنتقل الآن إلى المرحلة التالية، والتي من المتوقع أن تُفضي إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع القادمة.
- وأضاف ترامب أن إيران حريصة على اختتام المحادثات سريعًا والعودة إلى العلاقات الاقتصادية الطبيعية.
- ويرى ترامب أن الخطوط العريضة للاتفاق قد تم الاتفاق عليها بالفعل، وأن المفاوضات اللاحقة ستركز على وضع التفاصيل، وقد تكون المرحلة الثانية من المحادثات أسهل من الأولى.
الصين
- أعلنت السلطات الصينية عن إصدار سندات خاصة بقيمة 300 مليار يوان لإعادة رسملة القطاع المصرفي.
- كما تعهدت بكين بتكثيف الجهود الرامية إلى كبح ديون الحكومات المحلية وتحقيق استقرار قطاع العقارات.
- أكد محافظ بنك الشعب الصيني، السيد غونغشنغ، أن وتيرة نمو الائتمان السابقة لم تعد ممكنة أو مرغوبة، مما يشير إلى توسع ائتماني أكثر اعتدالاً في الفصول القادمة.
- وفي الوقت نفسه، يُعدّ بنك الشعب الصيني مزيداً من الإجراءات لدعم تدويل اليوان من خلال تطوير أسواق الصرف الأجنبي والسندات الخارجية.
السلع الأساسية
- تفاقم انخفاض أسعار النفط عقب تقارير تفيد بأنه، في إطار الاتفاق المُعدّ بين الولايات المتحدة وإيران، يُمكن لطهران استئناف مبيعات النفط القانونية بشكل فوري تقريباً.
- فسّر السوق هذه المعلومات على أنها إشارة إلى احتمال زيادة المعروض العالمي من النفط وتطبيع تدريجي لعبور النفط عبر مضيق هرمز.
- بدأ المستثمرون في تسعير زيادة توافر النفط في السوق العالمية، مما ضغط على أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.
- مع ذلك، يُشير بعض المحللين إلى أن التطبيع الكامل للصادرات قد يستغرق وقتاً أطول بسبب القيود اللوجستية والمخاوف الأمنية.
- يشهد سوق المعادن الثمينة تقلبات ملحوظة.
- يحافظ الذهب على استقراره قرب مستواه الأساسي، ويتداول عند حوالي 4350 دولارًا للأونصة.
- يرتفع سعر الفضة ارتفاعًا طفيفًا، ويبقى فوق مستوى 70 دولارًا للأونصة.
- يتداول خام برنت دون 80 دولارًا للبرميل.
🪙 العملات الرقمية
- يشهد سوق العملات الرقمية أيضًا تقلبات اليوم.
- يتراجع سعر البيتكوين انخفاضًا طفيفًا، ويبقى دون مستوى 66000 دولار.
- يرتفع سعر الإيثيريوم بنحو 1.8%، ويختبر مستوى 1800 دولار.
ملخص اليوم - النفط يكاد يمحو مكاسب الحرب مع تراجع وول ستريت قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (16.06.2026)
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