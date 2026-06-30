📋ملخص السلع الأساسية للنصف الأول من العام والربع الثاني: أبرز الخاسرين والرابحين

نموذج السوق الرئيسي: هيمنة آلية عائد التجديد

تُظهر مقارنة عائد السعر (العائد العام - التغير الصافي في سعر عقد الشهر الحالي) مع العائد الإجمالي (العائد الإجمالي شاملاً دخل أو تكلفة تجديد المراكز) بوضوح أنه في عام 2026، كان هيكل آجال العقود، وليس اتجاه السعر نفسه، هو المحرك الرئيسي للنتائج في سوق السلع، وخاصة في قطاع الطاقة. ولذلك، يُعد تحليل هيكل آجال السلع بالغ الأهمية في التداول اليومي، لا سيما على المدى الطويل نسبيًا. ما هي هياكل الآجال المتاحة؟

التراجع (ضيق العرض): تكون العقود الأبعد أرخص من العقود الأقرب. يؤدي تجديد المركز إلى زيادة كمية عقود المشتقات الآجلة المعاد شراؤها، وهو ما يتضح من نقاط المقايضة. وقد هيمنت هذه الحالة على سوق الوقود في النصف الأول من العام.

الكونتانجو (فائض العرض / ارتفاع المخزونات): تكون العقود الأبعد أغلى من العقود الأقرب. عادةً ما يُؤدي تجديد المركز إلى خسارة، لأنه بعد فتح العقد التالي بسعر أعلى، تنخفض الأسعار عادةً لاحقًا. عادةً ما تُحقق السلع في حالة "كونتانجو" معدلات عائد أسوأ (كما يتضح، من بين أمور أخرى، في أسواق الذرة والغاز خلال الربع الثاني).

تجدر الإشارة إلى أن العوائد المعروضة تتعلق بعقود آجلة مُقدمة من بلومبيرغ، بينما يُحسب عائد التجديد بتجديد العقود الآجلة قبل 5 أيام من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

تحليل النصف الأول من عام 2026

تميز النصف الأول من العام بهيمنة مطلقة لقطاع الوقود والطاقة مدفوعة بنقص هيكلي في الإمدادات المادية.

الرابحون في النصف الأول: قطاع الوقود في حالة "باكوردشن" عميقة

ICE Gasoil : الرائد بلا منازع في النصف الأول من العام. على الرغم من ارتفاع سعره بنسبة 52.3%، بلغ إجمالي العائد 156.9%. جاء أكثر من ثلثي الربح مباشرةً من علاوة التجديد، مما يعكس النقص الحاد في المشتقات المتوسطة وأزمة طاقات التكرير العالمية.

الديزل (ميناء نيويورك منخفض الكبريت): سجل نمطًا مشابهًا: ارتفاع في السعر بنسبة 58.3%، ما انعكس على معدل عائد إجمالي قدره 117.5%.

النفط الخام (برنت وغرب تكساس الوسيط): ساهم التراجع الحاد في الأسعار في تخفيف حالة عدم اليقين في السوق. ارتفع سعر برنت بنسبة 20.3%، لكنه حقق ربحًا إجماليًا وصل إلى 77.2%. وارتفع سعر غرب تكساس الوسيط بنسبة 22.0%، أي 61.3% (العائد الإجمالي).

الغاز الطبيعي: حالة متطرفة، تُثبت الطبيعة المُضللة لأسعار السوق الفورية وحدها. انخفض سعر الغاز بنسبة 8.3%، ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار تجديد العقود الآجلة، كان بإمكان المستثمرين تحقيق ربح محتمل قدره 69.6% من تجديد المراكز فقط، نظرًا للتقلبات الكبيرة التي يشهدها هذا النوع من النفط. تجدر الإشارة إلى أننا شهدنا في الأشهر الأولى من العام تراجعًا حادًا في الأسعار.

البنزين وزيت فول الصويا ( RBOB ): استثناءات حيث كانت الأرباح مدفوعة بالطلب الحقيقي من المستهلكين والوقود الحيوي (البنزين: +79.8% سعر / +88.6% عائد إجمالي؛ زيت فول الصويا: +37.3% سعر / +41.7% عائد إجمالي).

الخاسرون في النصف الأول: ضعف هيكلي وفخاخ الكونتانجو.

المعادن النفيسة: كانت في اتجاه هبوطي مستقر، على الرغم من شهر أول قوي من النمو مع تأثير محايد للتمديد. عانى البلاديوم (-30.8% عائد إجمالي) والبلاتين (-29.2% عائد إجمالي) أكثر من غيرهما، نتيجة لمشاكل الطلب في صناعة السيارات. خسرت الفضة -18.7% عائد إجمالي، والذهب -9.7% عائد إجمالي. تجدر الإشارة إلى أن هذا ينطبق على العوائد من العقود الآجلة، وليس الأسعار الفورية.

الذرة: مثال كلاسيكي على التأثير المدمر للكونتانجو. كان انخفاض الأسعار في السوق -6.6% فقط، لكن امتلاء المستودعات وتكلفة الحفاظ على مراكز العقود الآجلة عمقت الخسارة الحقيقية للمستثمرين إلى مستوى -20.8%.

تحليل الربع الثاني من عام 2026

شهد الربع الثاني من العام تحولات جذرية في السوق وانهيارًا للاتجاهات السائدة في بداية العام.

الرابحون في الربع الثاني: انتعاش الكاكاو واستقرار القطاع

الكاكاو: بعد انفجار الفقاعة في الأشهر الأولى من العام، حقق الربع الثاني انتعاشًا ملحوظًا. ارتفعت أسعار هذه السلعة بنسبة 51.6%، محققةً للمستثمرين عائدًا إجماليًا قدره 44.1%، ما جعلها في صدارة القطاعات خلال الربع. ويعود هذا إلى المخاوف بشأن ظاهرة النينيو، التي قد تُسبب مشاكل في المحاصيل خلال الموسم المقبل، على الرغم من استمرار مشاكل الطلب.

المعادن الصناعية: سجل النحاس (عائد إجمالي 8.9%) والقصدير (عائد إجمالي 6.3%) والزنك (عائد إجمالي 5.5%) نموًا قويًا ومستدامًا، ما يعكس استقرار الطلب العالمي على التصنيع مع انخفاض تقلبات المخاطر. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصين أظهرت مؤخرًا بعض مؤشرات الضعف الاقتصادي، لذا من المهم مراقبة ما إذا كان النحاس سيحافظ على مستوياته المرتفعة تاريخيًا.

الخاسرون في الربع الثاني: انهيار أسعار الوقود وتسوية الخسائر

النفط الخام (برنت وغرب تكساس الوسيط): شهدت أسعار النفط الفورية انخفاضًا حادًا (برنت: -38.2%، غرب تكساس الوسيط: -30.9%). ومع ذلك، شكّل التراجع المستمر في الأسعار درعًا واقيًا للمراكز الطويلة: بلغ إجمالي العائد الفصلي النهائي -10.7% فقط لبرنت و-13.1% لغرب تكساس الوسيط. تكبّد المستثمرون خسائر أقل بكثير مما توحي به عناوين الصحف.

ICE Gasoil : انخفض السعر بنسبة -31.6%، لكن عائد التجديد عوض هذا الانهيار بشكل شبه كامل، مما خفض خسارة المحفظة الفصلية إلى -0.5% فقط.

الغاز الطبيعي (فخ معكوس): عكس الوضع تمامًا في بداية العام. ارتفع سعر الغاز في الربع الثاني بنسبة +15.1%، لكن السوق دخل في حالة كونتانجو طفيفة. حوّلت التكلفة المرتفعة لتجديد العقود من مايو وأبريل ارتفاع الأسعار إلى خسارة حقيقية في المحفظة بلغت حوالي -9.2%.

الاستنتاجات بعد النصف الأول من العام